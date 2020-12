Lovitura pentru FCSB inaintea derby-ului cu CFR Cluj! Toni Petrea confirma: un fotbalist s-a RUPT! Ce a spus de accidentarea capitanului Tanase

FCSB intalneste CFR Cluj in deplasare, duminica, in runda cu numarul 13 a Ligii 1.

FCSB va merge in deplasare la campioana Romaniei in incercarea de a obtine al optulea succes consecutiv in Liga 1.

Edi Iordanescu va fi la a treia partida pe banca CFR-ului, dupa ce in runda precedenta din Liga 1 a invins-o pe Poli Iasi, iar in Europea League a fost invins in Elvetia, scor 2-1 de Young Boys:

"Intalnim un adversar redutabil. O echipa formata din jucatori experimentati, jucatori cu foarte multe meciuri in cupele europene, care joaca de ceva timp impreuna. Cu siguranta va fi un meci de lupta, sper sa ne ridicam la nivelul partidei si sa facem tot ce depinde de noi ca sa castigam.

Am vazut meciurile de cand s-a schimbat antrenorul. Din punctul meu de vedere sunt intr-o revenire de forma. Au jucat destul de bine si la Iasi si in Europa, din pacate au ratat calificarea in minutele de prelungire. Acum au toate motivele sa fie concentrati pe competitia interna si sunt convins ca meciul de maine va fi foarte disputat.

E devreme sa spunem daca s-a schimbat ceva in jocul lor. Au trecut doua meciuri. Cu siguranta noul antrenor va vrea sa isi puna amprenta asupra evolutiei echipei si a jocului in sine. Vom vedea pe parcurs ce se va intampla.

Cred ca sunt mai multe echipe angrenate in lupta pentru titlu, nu doar CFR. Pe noi ne intereseaza sa acumulam cat mai multe puncte. Faptul ca am putea avea un avans si mai mare fata de CFR nu este decat un lucru imbucurator.

Vom vedea ce se va intampla in jocul de maine seara si dupa ne vom gandi la ce urmeaza. Sunt jocuri la trei zile, dar nu e nicio problema. Am mai disputat meciuri in acest ritm si sper sa o facem cat mai bine", a spus Toni Petrea la conferinta de presa.

Florin Tanase IN, Soiledis OUT?

Toni Petrea a confirmat informatia aparuta ieri in presa si spune ca Soiledis a suferit o accidentare. Pantiru este suspendat pentru duelul de duminica seara, iar la FCSB ar fi urmat sa evolueze grecul Soiledis.

In aceste conditii, Toni Petrea ar putea sa se bazeze pe postul de fundas stanga pe unul dintre Ovidiu Popescu si Marius Briceag.

In cazul lui Florin Tanase, care a iesit accidentat la ultima partida, Toni Petrea a spus ca in urma antrenamentului de astazi va decide daca va fi folosit:

"Tanase a urmat programul de recuperare in saptamana asta. Dupa antrenamentul de astazi ne vom decide daca va putea evolua sau nu.

Mai avem o problema cu Soiledis, care a acuzat si el o accidentare.", a spus Toni Petrea, la conferinta de presa.