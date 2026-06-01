Conducătorul de facto al clubului UTA, Alexandru Meszar, a declarat că UTA va obține cu siguranță dreptul de participare în cupele europene, dacă va termina în sezonul următor pe loc de play-off.

Alexandru Meszar: „Vom rezolva și licența pentru UEFA”

UTA a încheiat pe locul 7 campionatul, primul din play-out, însă nu a aplicat pentru licența de cupe europene. Meszar a precizat că nu este un adept al participării la barajul pentru preliminariile Conference League al unei echipe din play-out.

„Dacă vom avea echipă de play-off, sunt sigur că vom rezolva și licența pentru UEFA. Sincer, eu nu sunt în totalitate adeptul că o echipă din play-out să meargă în Europa, deoarece o echipă din play-off merită mai mult. Doar dacă ne vom califica, atunci vom avea și licență”, a spus Meszar, exclusiv pentru Sport.ro.

Poziția lui Meszar față de FCSB

Omul de afaceri a explicat ulterior de ce FCSB este excepția de la regulă pentru el.

„(n.r.- dacă i s-a părut o nedreptate calificarea obținută de FCSB în turul II preliminar al Conference League) FCSB este un caz aparte, vorbim despre fosta campioană a României. Însă dacă ar fi fost oricare altă echipă din play-out mi s-ar fi părut nedrept sau nu foarte bine pentru fotbalul românesc să ne trezim în Europa cu o echipă care a terminat pe locul 8, 9 sau 10. Dar, în acest caz, cum a fost FCSB a fost altceva, pentru că vorbim totuși de fosta campioană a României”, a adăugat Meszar, în exclusivitate pentru Sport.ro.

UTA a încheiat campionatul pe locul 7, primul din play-out, cu 39 de puncte, cu două mai multe decât fosta campioană FCSB (poziția a 8-a).

„Bătrâna Doamnă” nu a jucat însă în barajul pentru Conference League, deoarece nu a aplicat pentru licența necesară participării în cupele europene din cauza problemelor financiare ale clubului.