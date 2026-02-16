Rațiu, propus de spanioli la Real Madrid: "La 25 de milioane de euro e un chilipir"

Andrei Rațiu (27 de ani) a avut o prestație excelentă în victoria lui Rayo Vallecano contra lui Atletico Madrid, scor 3-0.

Duminică după-amiază, Rayo Vallecano a reușit o mare surpriză și a învins-o la scor de neprezentare pe Atletico Madrid, formație care tocmai spulberase FC Barcelona în Cupa Spaniei, 4-0.

Andrei Rațiu, propus la Real Madrid de un jurnalist spaniol

Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo și a fost protagonist la faza golului de 1-0. Fundașul dreapta român l-a "amețit" cu fentele sale pe Matteo Ruggeri, iar ulterior a pasat decisiv în careu pentru golul înscris de Fran Perez.

Rațiu a cules din nou o mulțime de laude în Spania. Mai mult, jurnalistul Pipi Estrada, într-o emisiune la Radio Marca, impresionat de ultima prestație a românului, l-a propus pe fundașul dreapta la colosul Real Madrid.

"Care e clauza de reziliere a lui Rațiu? Mi-ar plăcea să îl văd la Real Madrid. Madridul nu are un fundaș lateral precum Rațiu. L-aș transfera la Real, mai ales că la 25 de milioane de euro ar fi un chilipir, un cadou.

Rațiu e fundaș lateral de Real Madrid. Priviți-l pe Ruggeri, un jucător care nu e potrivit nici măcar pentru echipa secundă a lui Atletico Madrid", a spus Pipi Estrada, potrivit Marca.

Rayo Vallecano deține din acest sezon toate drepturile federative ale lui Andrei Rațiu. Românul și-a prelungit contractul până pe 30 iunie 2030.

Andrei Rațiu: ”Ne-am făcut bine treaba!”

La finalul meciului, Andrei Rațiu s-a arătat extrem de fericit și a transmis că speră că victoria cu Atletico Madrid să o ajute pe Rayo Vallecano în lupta pentru evitarea retrogradării.

Această echipă are un merit uriaș. După săptămânile prin care am trecut, cred că nu am încetat niciodată să credem, mai ales în noi înșine, și suntem fericiți că am revenit cu o victorie și că am reușit să păstrăm poarta intactă. Sperăm ca acest lucru să ne ajute să ieșim din zona retrogradării.

Aveam mare nevoie de asta. Am venit cu idei clare de a păstra poarta intactă și, de acolo, să facem diferența. Știam că ei jucaseră la mijlocul săptămânii, veneau obosiți, cu multe schimbări. Ne-am făcut bine treaba, am fost buni în ambele careuri, ceea ce poate ne-a lipsit în acest an, și am reușit să obținem victoria.

Îl cunoșteam deja pe Ilias dinainte. Ne înțelegem bine și avem chimie pe teren. Credem mereu că putem crea pericol pe partea dreaptă.

Este de respectat ceea ce fac suporterii. Noi îi vrem mereu aproape de noi. Am emis un comunicat, avem câteva nemulțumiri și sper să fim ascultați. Pas cu pas, să discutăm și să ajungem la un acord, pentru că suntem o echipă de Primera Division și avem nevoie de condiții adecvate. Este un beneficiu reciproc”, a spus Andrei Rațiu după meci.

