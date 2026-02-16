Rațiu, propus de spanioli la Real Madrid: "La 25 de milioane de euro e un chilipir"

Duminică după-amiază, Rayo Vallecano a reușit o mare surpriză și a învins-o la scor de neprezentare pe Atletico Madrid, formație care tocmai spulberase FC Barcelona în Cupa Spaniei, 4-0.

Andrei Rațiu, propus la Real Madrid de un jurnalist spaniol

Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo și a fost protagonist la faza golului de 1-0. Fundașul dreapta român l-a "amețit" cu fentele sale pe Matteo Ruggeri, iar ulterior a pasat decisiv în careu pentru golul înscris de Fran Perez.

Rațiu a cules din nou o mulțime de laude în Spania. Mai mult, jurnalistul Pipi Estrada, într-o emisiune la Radio Marca, impresionat de ultima prestație a românului, l-a propus pe fundașul dreapta la colosul Real Madrid.

"Care e clauza de reziliere a lui Rațiu? Mi-ar plăcea să îl văd la Real Madrid. Madridul nu are un fundaș lateral precum Rațiu. L-aș transfera la Real, mai ales că la 25 de milioane de euro ar fi un chilipir, un cadou.

Rațiu e fundaș lateral de Real Madrid. Priviți-l pe Ruggeri, un jucător care nu e potrivit nici măcar pentru echipa secundă a lui Atletico Madrid", a spus Pipi Estrada, potrivit Marca.

Rayo Vallecano deține din acest sezon toate drepturile federative ale lui Andrei Rațiu. Românul și-a prelungit contractul până pe 30 iunie 2030.