Francezul în vârstă de 25 de ani are șanse mari, potrivit iAMSport, să ajungă în campionatul din Azerbaidjan din vară. Acesta se află la final de contract cu echipa cipriotă Omonia Aradippou, iar oficialii clubului Qarabag intenționează să îl transfere din postura de jucător liber.

De la refuzul echipelor românești la o șansă europeană

Fost internațional francez la nivel U19, Mouaddib a bifat prima sa experiență externă la FC Botoșani, dar nu a reușit să îl convingă pe tehnicianul Leo Grozavu. După doi ani petrecuți la gruparea moldavă, antrenorul a renunțat la serviciile sale. Impresarul a încercat apoi să îi asigure un angajament la o altă formație din primul eșalon românesc, însă toate propunerile s-au soldat cu refuzuri.

Jucătorul a semnat un contract valabil pe un sezon cu Omonia Aradippou, echipă clasată în prezent pe locul 8 în Cipru. Acolo s-a impus rapid și a devenit o piesă de bază, adunând 22 de prezențe în cele 25 de meciuri de campionat disputate până acum, timp în care a înregistrat trei goluri și trei pase decisive evoluând în flancuri.

Aceste prestații au atras atenția clubului Qarabag, grupare eliminată luna trecută de Newcastle din play-off-ul Champions League. Formația din Baku îl vizează pentru aceleași posturi de extremă și dorește să perfecteze mutarea la vară, la capătul actualei stagiuni.