FC Botoșani - Unirea Slobozia, LIVE de la 17:30. Marius Croitoru revine pe banca moldovenilor

După ce a fost multe luni în partea superioară a clasamentului, inclusiv în poziția de lider, FC Botoșani a încheiat în genunchi sezonul regulat al Superligi și nu a prins nici măcar play-off-ul. Moldovenii se află acum abia pe locul 10, cu 21 de puncte după înjumătățire, și speră că va prinde locurile 7-8 pentru barajul de Conference League.

Ratarea play-off-ului a dus la plecarea lui Leo Grozavu de pe banca tehnică. În locul său, FC Botoșani l-a readus la echipă pe Marius Croitoru, cel care va debuta astăzi în al treilea mandat la formația patronată de Valeriu Iftime.

De parte cealaltă, Unirea Slobozia se află într-o situație și mai dificilă - locul 14, care duce la baraj, cu 13 puncte, doar unul deasupra poziției a 15-a, direct retrogradabilă.

În ultimele patru etape din sezonul regulat, formația lui Claudiu Niculescu a întâlnit exclusiv echipe calificate în play-off. A pierdut cu Dinamo (0-1), Universitatea Craiova (0-3) și Rapid (1-2), însă a obținut un punct pe terenul lui FC Argeș (0-0).

În sezonul regulat al Superligii, FC Botoșani a câștigat ambele meciuri cu Unirea Slobozia - atât acasă, în iulie (4-0), cât și în deplasare, în noiembrie (1-0).