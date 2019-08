Eficienta MAXIMA! A avut nevoie de numai 251 de minute in Liga 1 ca sa prinda un transfer mare! Atacantul ratat de FCSB, la un pas de o super lovitura

Se bucurau ca au atacant, insa ar putea sa treaca din nou la cautari in urmatoarele saptamani.

Sepsi e aproape sa-l piarda pe elvetianul Karanovic. Varful de 31 de ani, dorit in trecut si de FCSB, a ajuns in aceasta vara la Sf. Gheorghe de la Aarau. Karanovic a negociat cu mai multe cluburi din Rusia si din Golf, insa ofertele nu s-au concretizat din cauza temerilor legate de starea fizica a fotbalistului, confruntat in trecut cu accidentari grave.

Karanovic si-a demonstrat insa forma excelenta si a intors situatia in favoarea lui. Conform surselor www.sport.ro, Karanovic ar putea pleca pana la inchiderea perioadei de transferuri. I-ar aduce un profit important lui Sepsi, care l-a luat gratis in aceasta vara. Pistele cele mai importante: Rusia si Qatar.

Karanovic a trecut in cariera pe la Luzern, Servette, St. Gallen, Angers, Sochaux si Aarau.

In Liga 1, are deja 3 goluri marcate in doar 5 aparitii. Karanovic a fost o singura data titular, cu CFR, iar in alte 4 situatii a intrat pe parcurs. Desi nu e la 100% din potentialul fizic, varful si-a facut simtita prezenta pe teren in cele 251 de minute pe care le-a petrecut pe gazon.