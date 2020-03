Se razgandeste Gigi Becali in privinta lui Petre? Patronul FCSB confirma: "Nu am platit nimic! Voi vedea ce masuri iau"

Adrian Petre a venit in aceasta iarna la FCSB de la Esbjerg, din Danemarca.

Gigi Becali s-a inteles pentru transferul lui Adi Petre in schimbul sumei de 500.000 de euro, pe care trebuia sa o achite in luna februarie. Insa, Esbjerg l-a denuntat la FIFA pentru ca nu a platit transferul.

Patronul FCSB a confirmat ca nu i-a platit lui Esbjerg suma de transfer, insa nici nu a afirmat ca ar avea vreo intentie de plata. Din declaratiile facute in exclusivitate pentru PRO X, Gigi Becali a spus ca vrea sa astepte sa treaca pandemia pentru a lua masuri.

"Nu am platit nimic. S-a oprit tot! S-a oprit lumea. Nu vedeti ca s-a oprit lumea? S-a pus stop pe lume. De aia am si oprit antrenamentele. Sa vedem cand s-o face restart lume, apoi vad ce masuri o sa iau. Cand restartul lumii se da, atunci voi vedea si eu ce masuri o sa iau.

O sa trebuiasca sa ma acomodez la lumea aia, sa pot sa rezist, trebuie sa fiu destept, ca daca o sa fiu prost, mor", a declarat Gigi Becali la PRO X.