"De asta a jucat!" Plecarea lui Manea de la FCSB e inevitabila! Helmuth Duckadam a facut ANUNTUL! La ce tactica ascunsa a apelat Vintila prin titlurizarea lui Manea

Helumth Duckadam a vorbit despre situatia lui Cristi Manea.

FCSB a remizat, scor 3-3, in al treilea amical al iernii, impotriva rusilor de la Lokomotiv Moscova. Cristi Manea a deschis scorul in minutul 15 dupa o lovitura libera de la aproximativ 20 de metri. Rusii au restabilit egalitatea in minutul 26, insa 2 minute mai tarziu, Momcilovic a deviat o minge trimisa de Adi Popa dintr-o lovitura libera. In minutul 32, Barinov a egalat, iar in minutul 43, Manea i-a adus din nou pe ros-albastri in avantaj, dupa un gol marcat dintr-o lovitura de la 11 metri.

In repriza a doua, vicecampioana Romaniei nu a mai reusit sa marcheze, iar Zhemaletdinov in minutul 63, a marcat si a stabilot scorul final al partidei. La finalul meciului, Olimpiu Morutan a vorbit despre meci si despre sansele pe care FCSB le are la titlu.

Helmuth Duckadam a vorbit despre titularizarea lui Manea pentru meciul cu rusii si spune ca antrenorul echipei, Bogdan Vintila, l-a bagat in teren pentru a-l vedea alte echipe, in vederea unui potential transfer.



"Mi-a placut antrenamentul, le-a daat o sansa celor care au jucat mai putin pana acum sau deloc. A vrut sa-i vada si intr-un joc, nu doar la antrenament, dar cred ca la ultimul amical, cel contra coreenilor, va utiliza formula de start pe care o va folosi si la Cluj.

Vintila cunoaste stilul de pregatire al fiecarui jucator din lot, dar a vrut sa-i vada pe toti. Manea? L-a folosit si ca sa-l vada altcineva pe Manea, daca va pleca si probabil ca va pleca. La fel si Adi Popa", a spus Duckadam, la Digi.