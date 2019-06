Helmuth Duckadam, reactie vehementa dupa actiunile suporterilor! "Ia faceti-va voi echipa voastra!" Ce a spus presedintele de imagine de la FCSB!

Duckadam a reactionat dupa actiunile suporterilor.

Helmuth Duckadam a vorbit despre evenimentele recente din fotbalul romanesc. Eroul de la Sevilla a reactionat dur la adresa fanilor de la FCSB, CSA, Petrolul si Dinamo.

Duckadam: "Faceti-va voi echipa voastra!"

"Mi se pare ca la noi suporterii au prea multa putere. Nu mi se pare normal ca suporterii sa decida ce hotarari sa se ia. Eu nu sunt de acord nici cu cei de la CSA care au zis ca noi vrem echipa noastra, chiar daca e Liga a patra.

Eh... s-a vazut ca nu le convine in Liga a patra si s-a vazut ce au facut la ultimul meci. Nu sunt de acord nici cu cei de la FCSB, care atunci cand a fost vorba sa vina Sumudica nu au fost de acord si au inceput sa faca scandal. Stati putin, nu voi il platiti pe Sumudica. Domne, ei prefera sa nu mearga in Europa, doar sa nu vina Sumudica.

Ia faceti-va voi echipa voastra si lasati aceasta echipa sa faca performanta. Cum trebuie sa faca si UTA, si Petrolul si orice alta echipa. La noi, suporterii au o putere mult prea mare pentru cat de putini sunt", a rabufnit Duckadam la Digi Sport.

Becali, convins de fanii FCSB

Marius Sumudica a fost la un pas sa ajunga la FCSB, insa suporterii vicecampioanei au fost cei care au blocat intelegerea. Gigi Becali a spus ca l-ar vrea pe banca ros-albastrilor, insa numai daca suporterii sunt de acord.

"Nu vreau sa mai fac nimic impotriva suporterilor! Eu vreau pace! Ma voi consulta cu ei. Daca vor fi de acord, atunci il aduc pe Sumudica. Dar, sa fie peste 80%. Desi, la un club cum este Steaua si restul de 20% ar insemna mult.

De data asta nu mai fac nimic fara sa-i intreb. Nu pot aduce un antrenor care sa nu fie agreat de galerie", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

"Petrolul nu mai are finantare"

Suporterii Petrolului au intrat la conferinta de presa in care trebuia sa fie prezentat noul presedinte al clubului, Marius Stan. Acestia au intrat in conflict cu CEO-ul Veolia, iar actionarul majoritar a decis sa se retraga de la echipa. "Incepand din acest moment, Petrolul nu mai are finantare!", a spus Madalin Mihailovici.

Fanii dinamovisti au anulat conferinta lui Neagoe

Ionut Negoita a decis sa il demita pe Mircea Rednic de pe banca lui Dinamo la capatul unui sezon in care "cainii" au ocupat cea mai slaba pozitie din istorie. Suporterii nu au fost de acord cu decizia lui Negoita si au inceput sa protesteze in fata hotelului detinut de patronul lui Dinamo.

Mai mult, acestia au intrerupt conferinta lui Eugen Neagoe de la baza de antrenament de la Saftica si i-au cerut lui Ionut Negoita sa il readuca la echipa pe Mircea Rednic.