Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu îl aruncă în joc pentru banca ardelenilor: "El va fi noul antrenor"

Fostul patron Marian Iancu a analizat dezastrul din Gruia și a aruncat pe piață numele viitorului tehnician, despre care spune că va fi prima mutare a noului președinte, Iuliu Mureșan.



După un meci în care ardelenii au arătat din nou că sunt departe de forma din anii trecuți, Iancu a lansat un atac dur la adresa întregului club, de la patron la jucători.



"Dacă FCSB ne oferă garanții că au jucători de valoare, nemotivați pasager, CFR Cluj sunt praf și pulbere. Mandorlini, Mureșan, pot fi astea soluții?! Varga mai este el soluția de patron pentru CFR Cluj?! Evident că nu! Lotul este competitiv?! Nu! Este imposibil să se ajungă la performanță cu aceste caricaturi de jucători!", a scris Marian Iancu pe contul său de Facebook.

