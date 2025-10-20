Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu îl aruncă în joc pentru banca ardelenilor: "El va fi noul antrenor"

Marian Iancu
CFR Cluj a mai făcut un pas greșit în Superliga, 0-1 pe terenul celor de la Petrolul, iar viitorul antrenorului Andrea Mandorlini e tot mai incert.

Marian Iancu, Dorinel Munteanu, Iuliu Muresan
Fostul patron Marian Iancu a analizat dezastrul din Gruia și a aruncat pe piață numele viitorului tehnician, despre care spune că va fi prima mutare a noului președinte, Iuliu Mureșan.

După un meci în care ardelenii au arătat din nou că sunt departe de forma din anii trecuți, Iancu a lansat un atac dur la adresa întregului club, de la patron la jucători.

"Dacă FCSB ne oferă garanții că au jucători de valoare, nemotivați pasager, CFR Cluj sunt praf și pulbere. Mandorlini, Mureșan, pot fi astea soluții?! Varga mai este el soluția de patron pentru CFR Cluj?! Evident că nu! Lotul este competitiv?! Nu! Este imposibil să se ajungă la performanță cu aceste caricaturi de jucători!", a scris Marian Iancu pe contul său de Facebook.

Iancu: "Bănuiesc că Dorinel Munteanu va fi!"

În viziunea omului de afaceri, zilele lui Andrea Mandorlini în Gruia sunt numărate, iar înlocuitorul este deja cunoscut. Iancu susține că Iuliu Mureșan îl va aduce pe Dorinel Munteanu, tehnician rămas liber de contract după despărțirea de Sepsi OSK pe 28 aprilie 2025.

"Sigur va fi nevoie de un nou antrenor. Asta va fi prima mișcare a lui Mureșan. Eu știu cine va fi. Bănuiesc, mai bine spus, Dorinel Munteanu. Au mai lucrat împreună! Parcă așa știu. Din acel moment, se pot mișca mai cu talent. Până atunci, pustiu", a adăugat Iancu.

Dorinel Munteanu a mai activat la CFR Cluj în perioada 2005-2006, în calitate de antrenor-jucător, perioadă în care a colaborat cu Iuliu Mureșan.

