Fără Louis Munteanu în lot, dar cu Zouma și Slimani printre titulari, CFR Cluj a avut o nouă prestație modestă în campionat și s-a văzut învinsă după un gol reușit de Denis Radu, în minutul 77.

Andrea Mandorlini, după Petrolul - CFR 1-0: "Trebuie să tragem linie. Poți schimba toți antrenorii din lume, dar fără spirit nu poți reuși"



Andrea Mandorlini riscă să fie demis după încă un rezultat dezamăgitor, însă antrenorul lui CFR Cluj a insistat după meci că nu tehnicianul este acum problema, în opinia sa. Foarte nervos la interviu, italianul a cerut un moment zero la club, mai ales că acum există și un nou președinte - Iuliu Mureșan.



"Am făcut un meci cum nu mă așteptam. Am rămas și eu surprins. A trecut ceva timp de când n-am reușit să câștigăm, chiar dacă muncim mult. Aș putea spun că ar trebui să apăsăm alte butoane, dar vă spun sincer că sunt dezamăgit de modul în care a arătat echipa astăzi.



E un moment foarte dificil. Sunt foarte supărat. Putem schimba toți antrenori, dar jucătorii rămân aceiași. Vă spun sincer că sunt foarte supărat.



Am încercat, am jucat cu 3, am jucat cu 4, am încercat să facem tot. Cine a intrat a dat puțin. Împreună cu președintele, cu patronul, trebuie să avem o discuție cu toții pentru că e important să schimbăm ceva.



Nu mă gândesc la plecare. Eu am mare încredere în munca noastră. Am fost și eu jucător, iar atunci când ești pe teren, trebuie să îți dai inima pe teren. Se pare că noi am lăsat inima acasă. Trebuie să o regăsim și să o aducem din nou în acest vestiar. Poți schimba toți antrenorii din lume, dar fără spirit nu poți reuși. Eu cunosc CFR-ul și are un alt spirit. Vă spun sincer că sunt dezamăgit pentru că nu mă așteptam la așa ceva.



Poate fi un moment zero acum. Avem și un nou președinte și trebuie să tragem o linie. Cine merită și dorește să fie aici, să rămână. Cine nu, nu!



(n.r - întrebat despre conflictul cu Eugen Neagoe de la finalul meciului) Vorbeam cu dânsul. Eram nervoși. Se întâmplă asta în fotbal.



Colaborarea cu Iuliu Mureșan? Sincer, îmi doream din toată inima să îi dedic o victorie lui și patronului. Din păcate, nu am reușit să o obținem", a spus Mandorlini.

După 13 etape, CFR Cluj se află pe locul 11, cu 13 puncte, la șase lungimi în spatele ultimei poziții de play-off.

