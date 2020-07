NEGOITA PLEACA DE LA DINAMO! Nu mai e cale de intoarcere! Ce se intampla cu clubul in plina criza COVID!

Ionut Negoita a facut anuntul asteptat de toata lumea.

Finantatorul lui Dinamo a declarat ca va renunta la echipa la finalul acestui sezon, fiind pregatit sa cedeze toate actiunile suporterilor, care detin deja 20 de procente.

"Suntem intr-un agreement cu suporterii, in due diligence, care e in curs sa se intample si ar trebui intr-o luna sa se materializeze. Cand am preluat echipa, mi-am dorit sa fac o treaba foarte buna. Am crezut din tot sufletul ca o sa reusesc, dar n-a fost sa fie.

E o responsabilitate mare! Multi au impresia ca e joaca de copii. Chiar imi doresc sa vina altcineva sa faca lucrurile mai bine. Inainte de toate sunt dinamovist si imi doresc ca Dinamo sa ajunga cat mai sus. Chiar m-as bucura foarte mult", a marturisit Negoita, potrivit Mediafax.

In cei 8 ani in care Ionut Negoita a fost alaturi de Dinamo, "cainii rosii" nu au reusit sa castige decat un singur trofeu, Cupa Ligii.

Mai mult decat atat, in prezent echipa se afla intr-o situatie critica, fiind decimata de noul coronavirus si aflandu-se in pericol de a retrograda.