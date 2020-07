Reactia lui Gica Popescu dupa explozia de cazuri de Covid-19 de la CFR Cluj si Dinamo: "Recunosc ca si noi stam cu emotii!" 

Presedintele celor de la Viitorul Constanta isi doreste ca Liga 1 sa continue.

Dinamo Bucuresti si Poli Iasi au propus inghetarea campionatului, dar fostul international roman nu este de acord cu acest lucru.

Echipa din Stefan cel Mare si CFR Cluj sunt pana acum cele mai afectate echipe de COVID-19, iar fostul fundas roman recunoaste ca are si el emotii pentru echipa lui Hagi.

El a declarat ca jucatorii Viitorului au fost testati pentru COVID-19, dar pana cand vor veni rezultatele, oficialul constantenilor este pesimist in legatura cu acest lucru.

"Trebuie sa jucam in continuare. Sunt doar doua echipe in aceasta situatie, CFR si Dinamo. Trebuie sa recunosc ca si noi stam cu emotii pentru ca astazi am facut o noua testare si asteptam rezultatele. Situatia s-a agravat in ultimele zile, in ultimele saptamani si suntem cu sufletul la gura pana vin rezultatele", a declarat Gica Popescu pentru Antenasport.

Viitorul este pe primul loc in clasamentul playout-ului Ligii 1 cu 39 de puncte. Pentru baietii lui Hagi urmeaza meciul contra celor de la Chindia Targoviste, sambata, 25 iulie, de la ora 18:00.