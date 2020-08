Se intoarce in Turcia sau are alt plan?! Hagi si visul de 5 stele pe care poate sa si-l indeplineasca! Unde poate antrena dupa ce a plecat de la Viitorul

Pentru Hagi poate urma o aventura de 5 stele. 'Am 3 obiective ca antrenor: sa am succes pe plan national, apoi sa merg in Europa cat mai sus si, de asemenea, sa pregatesc o echipa nationala cu care sa fac performanta', spunea Hagi despre misiunea sa pe banca.

Ajuns la 55 de ani, Hagi e in fata unei noi provocari majore. 'Regele' a antrenat nationala Romaniei, iar la nivel de club le-a pregatit pe Galatasaray, Bursaspor, Steaua sau Poli Timisoara, inainte sa creeze fenomenul Viitorul. In 10 ani, echipa academiei din Constanta a ajuns la performante istorice, bazandu-se exclusiv pe resursele personale ale lui Hagi si pe investitiile atrase de fostul mare fotbalist: campionatul, Cupa si Supercupa Romaniei.

Numele 'Hagi' e inca magnet pentru mase. Plecarea de la Viitorul poate fi mai mult decat concluzia unei perioade de 10 ani care l-a epuizat din toate punctele de vedere. Hagi ar putea sa fi primit, in sfarsit, oferta pe care a asteptat-o in ultimii ani.

'Am jucat cu cei mai buni, ma simt pregatit sa ma lupt cu ei si ca antrenor', anunta Hagi.

Turcia e o varianta mereu prezenta pe lista lui Hagi, insa nu este exclusa nici optiunea Vest, acolo unde Hagi a dus-o pe Viitorul prin structura de top creata la Academie. In ultimii ani, 'proiectul Hagi' a primit expunere media la cel mai inalt nivel. Echipe de productie din Anglia, Spania, Italia, Germania, Franta, China sau Rusia au 'predat' capitolul Hagi in tarile lor.

In ciuda interesului aratat pentru el din partea mai multor echipe din Europa de-a lungul ultimilor ani, Hagi a refuzat de fiecare data. Cele mai importante propuneri au venit de la Rubin Kazan si de la nationala Arabiei Saudite, ultima chiar inaintea Mondialului din 2018.

Plecarea lui Hagi de la Viitorul poate insemna ca oferta pe care a asteptat-o in ultimii ani a venit, in sfarsit.

Ce destinatie crezi ca i se potriveste cel mai bine lui Hagi?