Momentele de GENIU ale lui Hagi pe banca Viitorului! Ce a reusit in 11 ani cu clubul pe care l-a creat

Cel mai mare jucator de fotbal din istoria Romaniei a infiintat Viitorul in anul 2009. Clubul sau a preluat locul cedat de CSO Ovidiu in Liga 3, iar "Regele" a reusit sa isi duca clubul in Liga la sfarsitul sezonului 2011/2012.

In primul sezon in Liga 1, Viitorul a terminat pe locul 13, insa a incheiat sezonul cu o imagine frumoasa, invingand la scor pe FCSB si Dinamo! In sezonul 2015/16, clubul lui Gica Hagi s-a calificat in preliminariile Europa League, unde a fost eliminat de Gent in primul meci.

La 4 ani de la promovare, Viitorul a castigat campionatul, primul titlu castigat in Liga 1 si s-a calificat in preliminariile Champions League in sezonul 2017/18.

Gica Hagi a mai cucerit doua trofee alaturi de Viitorul, castigand Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei in urma cu un an.

In acest sezon, Viitorul nu a prins locul care sa o califice in playoff-ul Ligii 1, insa a incheiat sezonul pe primul loc in playout.