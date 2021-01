Se implica patronul din nou la FCSB?! Reactia lui Victor Becali, dupa ce MM Stoica a fost surprins vorbind la telefon in pauza meciului cu Viitorul

Viitorul a remizat cu FCSB, scor 2-2, intr-un meci al etapei a 17-a din Liga 1.

La pauza meciului de la Ovidiu, MM Stoica a fost surprins vorbind la telefon. Dupa ce a terminat de vorbit, managerul general de la FCSB i-a pasat telefonul lui Marius Ianuli.

Mai mult decat atat, in minutul 46, Darius Olaru a fost inlocuit cu Alexandru Buziuc. In presa au aparut speculatii ca oficialii de la FCSB ar primi indicatii de la Gigi Becali. Varul latifundiarului din Pipera, Victor Becali, a sarit in apararea patronului de la echipa si sustine ca tactica pe care o abordeaza Gigi este una buna, deoarece ros-albastri sunt pe primul loc in Liga 1.

"Mihai Stoica poate se consulta pe faza cu penalty-ul. Poate sa fie foarte adevarat ce a spus Panduru, nu stiu daca a fost ironic. Ne place sa fim ironici, sigur ca fiecare poate fi ironic la adresa altuia. Vad ca FCSB este pe primul loc, inseamna ca tactica asta functioneaza bine. Ca echipa e condusa bine. Vorbim despre prezent.

Gigi si-a asumat tot timpul chestia asta, altii vorbesc mult pe la televizor si nu-si asuma asta. Mai sunt conducatori de club pe care atunci cand deschizi televizorul ii vezi vorbind, apoi daca-l mai deschizi peste o ora, inca vorbesc.

Eu nu sunt de acord cu cei care pleaca de la Steaua si dupa incep sa zica lucruri. Cand ai mers acolo nu stiai? Au fost antrenori secunzi care apoi au ramas principali la FCSB. Nu stiau ca se intampla ceea ce se intampla? Stiti cati sunt care zic ca 'la mine nu merge asa', dar cand sunt sunati rup gardul?", a spus Victor Becali pentru Gazeta.

FCSB este pe primul loc in clasamentul Ligii 1 cu 37 de puncte, avand doar cu un singur punct mai mult decat echipa de pe locul secund, CFR Cluj.