Gigi Becali, sfătuit în privința favoritului său: "Faci cea mai mare greșeală!"
FCSB suferă în acest sezon, chiar dacă roș-albaștrii au reușit să se califice în faza principală Europa League.

În campionat, FCSB este doar pe locul 13 după zece etape, cu doar șapte puncte. În acest sezon din Superliga României, campioana României a obținut o singură victorie.

Dorinel Munteanu: ”Lui Cisotti, dacă îi iei din jocuri și din minute, considerând că îl odihnești, faci cea mai mare greșeală!”

Dorinel Munteanu l-a avut sub comanda sa pe Juri Cisotti timp de trei ani și jumătate la Oțelul Galați. Apoi, mijlocașul italian a făcut pasul la FCSB, unde a avut prestații cu care l-a impresionat pe Gigi Becali, care a ajuns să îl considere la un moment dat cel mai bun jucător din lotul roș-albaștrilor.

În acest sezon, însă, randamentul italianului a scăzut, așa cum era de așteptat, în condițiile în care și echipa suferă din punct de vedere al evoluțiilor și al rezultatelor. Dorinel Munteanu consideră că randamentul lui Juri Cisotti a scăzut ca urmare a deciziei luate de Gigi Becali de a odihni jucătorii pentru meciurile europene. Fostul antrenor de la Oțelul Galați crede că mijlocașul de 32 de ani are nevoie de continuitate pentru a fi în cea mai bună formă.

Eu cred în capacitatea lor de concentrare și de revenire, pentru că nu e normal să ai un parcurs cât de cât bun în Europa și în campionatul intern....

Eu am spus de la început. Lui Cisotti, dacă îi iei din jocuri și din minute, considerând că îl odihnești, faci cea mai mare greșeală. Spun asta pentru că l-am antrenat trei ani și jumătate. La mine comenta în sensul pozitiv și dacă nu îl băgam un meci. Mai aveam și eu momente când îl menajam. Sunt jucători care au nevoie, dar alții nu au”, a spus Dorinel Munteanu la Digisport. 

  • 800.000 de euro este cota de piață a lui Dorinel Munteanu, conform Transfermarkt.
  • În acest sezon, Cisotti are trei goluri și patru pase decisive în 17 meciuri.

Clasamentul din Superliga României

