Metaloglobus a remizat în partida cu Unirea Slobozia, scor 1-1, într-un meci din runda a 6-a a play-out-ului Superligii.

Metaloglobus, prima retrogradată din Superliga

Abbey (82') a marcat golul egalizator pentru formația bucureșteană, dar nu a fost de ajuns pentru ca echipa de pe ultimul loc să mai aibă șanse la salvarea de la retrogradare. De cealaltă parte, Ponde (27') a deschis scorul.

Metaloglobus avea nevoie de o victorie în această partidă pentru a mai spera la un loc de baraj, dar în acest moment se se află pe ultima poziție cu 11 puncte.

FC Hermannstadt și Unirea Slobozia se situează imediat deasupra echipei bucureștene, cu câte 20 de punte.

Metaloglobus a retrogradat direct pentru că maximul de puncte pe care îl mai poate face în ultimele trei etape este de 20 de puncte, dar sibienii și ialomițenii au meci direct în următoare etapă, și măcar una dintre ele va obține puncte, astfel că matematic nu mai există șanse pentru echipa promovată în stagiunea trecută în Superliga.