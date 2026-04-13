Florin Bratu și-a vărsat nervii la finalul partidei pe care echipa sa a pierdut-o la limită. Antrenorul ultimei clasate a arătat cu degetul spre o fază controversată petrecută în minutul 20, la scorul de 0-0. Atunci, Purece a căzut în suprafața de pedeapsă după un contact cu Palmeș, însă jocul a fost lăsat să continue. Nemulțumirea băncii tehnice a atins cote maxime opt minute mai târziu, când oaspeții au primit o lovitură de la 11 metri în urma unui duel între Cestor și Eppel. Din acea fază, ciucanii au marcat singurul gol al întâlnirii.

Potrivit lui Florin Bratu, brigada de arbitri, cu Ovidiu Robu pe teren și Radu Petrescu în camera VAR, a scăpat jocul din mână prin neacordarea penalty-ului la Purece.

„Văzând imaginile, eu spun că avem penalty clar la Purece, la 0-0. Nu am înțeles nimic din ce a arbitrat azi Ovidiu Robu. Chiar nu am înțeles. Din păcate, lucrurile i-au scăpat de sub control. Dacă nu dai penalty, dai simulare la Purece”, a spus Florin Bratu la finalul jocului.

Metaloglobus se confruntă cu probleme de lot

Dincolo de scorul de pe tabelă, antrenorul gazdelor se confruntă și cu o probleme medicale în rândul jucătorilor săi, motiv suplimentar de tensiune. La finalul partidei, Bratu a acuzat jocul dur al adversarilor.

„Îl am pe Sava, care cred că are fractură, fisură. Chiar nu am înțeles nimic, e departe de mine și ce am văzut azi a fost un arbitraj total depășit de situație, la un meci care nu părea de acest gen. Iată că arbitrul nu a făcut față. Nu ai cum să nu dai penalty la Purece. Vine «sanie», prin alunecare și îl ia. Nu dai penalty, dai simulare, dai galben și îți asumi că nu a fost penalty și ai văzut diferit. Fotbalul este sport de contact. La duelul Cestor cu Eppel l-a tras puțin, dar nu atât de tare încât să fie penalty. I-a dat drumul după aceea. Sunt foarte dezamăgit. În repriza a doua, Csikszereda nu a contat. Ce explicații să cer? Nu te bagă nimeni în seamă”, a mai spus Bratu.