Promovarea reușită de Metaloglobus a fost catalogată, pe bună dreptate, printre marile surprize din istoria fotbalului intern! Din păcate pentru clubul patronat de sirianul Imad Kassas, această performanță a fost urmată de un deznodământ previzibil.

Încă de anul trecut, imediat după barajul câștigat în fața celor de la Poli Iași, mulți au spus că Metaloglobus va retrograda, la capătul sezonului 2025-2026. Și acest scenariu a prins contur, încă după primele etape ale Superligii. Acum, când mai are șase partide de disputat în play-out, trupa pregătită de Florin Bratu – a venit în locul lui Mihai Teja – e „lipită“ de ultimul loc al clasamentului.

Metaloglobus – Csikszereda, LIVE TEXT de la ora 15:30

În acest moment, Metaloglobus e la nouă puncte de poziția a 8-a din play-out, cea care asigură prezența la un baraj de menținere / promovare cu o echipă din „B“. Pentru a putea spera la acest loc 8 și a evita retrogradarea directă, Metaloglobus e „condamnată“ să câștige astăzi!

Practic, Metaloglobus – Csikszereda e un meci de „6 puncte“ pentru gazde, mai ales că adversara e o altă rivală în lupta pentru evitarea retrogradării. Cu precizarea că ciucanii lui Robert Ilyeș sunt într-o situație mult mai bună, în condițiile în care pot spera inclusiv la locul 6, primul salvator.

