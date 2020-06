"Am 62 de ani, nu mai am 30!" Gigi Becali se teme de un dezastru la FCSB: "Sa zicem ca risc falimentul echipei, dar pe al meu niciodata!"

Gigi Becali va miza in continuare pe jucatori tineri si nu ia in calcul o strategie similara celei de la CFR Cluj.

FCSB este in fata unui nou sezon in care, cel mai probabil, nu va castiga titlul de campioana. Ar fi al cincilea an la rand pentru ros-albastri in care reusesc aceasta contraperformanta.

In ciuda acestui fapt, Gigi Becali nici nu se gandeste sa copieze strategia CFR-ului, bazata pe fotbalisti cu experienta si cu salarii foarte mari:

"Pot sa fac si eu precum cei de la CFR Cluj, sa iau jucatori de 26-27-30 de ani, sa le dau 20-25.000 de euro pe luna si sa risc si falimentul echipei si pe al meu personal.

Sa zicem ca pe al echipei, il risc, dar pe al meu, niciodata!

Nu mai am 30 de ani, am 62. Ce ma fac cu familia mea? Acum vreau doar liniste. Nu mai sunt dispus sa bag banii mei si ai familiei.

Acum, am nepotica. Trebuie sa am grija de ea. Eu stiu oameni importanti din fotbal care au ajuns sa nu mai aiba nici macar bani de chirie. Eu nu vreau sa ajung asa!", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

CFR Cluj este campioana Ligii 1 din ultimele doua sezoane, iar in acest an sunt principalii favoriti la un triumf.