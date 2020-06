Tocmai ne-a zis Becali pe ce atacant se duc MILIOANELE FCSB? Se pregateste inca o lovitura pe aleeaa PREFERATA de cumparaturi a FCSB: "E cel mai bun din Romania!"

Becali a dezvaluit pentru Sport.ro ca e in cautare de atacant pentru noul sezon!

Una dintre solutiile de top ale momentului in Liga 1: Marko Dugandzic! Croatul a marcat la Craiova al 7-lea sau gol in 7 partide jucate pentru Botosani! Dugandzic a fost adus gratis in ianuarie de la Osijek si ar fi putut pleca inca dinainte de finalul perioadei de pandemie! Marius Croitoru a dezvaluit ca atacantul de 26 de ani a avut o propunere din spatiul ex-sovietic in valoare de 1,5 milioane de euro.

Avand in vedere parteneriatul comercial al FCSB cu FC Botosani, Becali n-are cum sa evite solutia Dugandzic. Antrenorul Croitoru spune ca varful e cel mai bun din Romania! In ultimii ani, de la Botosani la FCSB au ajuns Morutan, Golofca, Roman, Miron sau Soiledis.

Intrebat despre plecarea lui Dugandzic la finalul sezonului, Croitoru a spus ca jucatorul va fi lasat sa plece:

"Daca va veni o oferta, atunci probabil ca domnul Iftime va lua hotararea. In schimbul unei sume bune, exista sanse sa plece. A venit o oferta foarte mare, din punctul meu de vedere. Domnul Iftime a zis sa asteptam. Eu cred ca el si Koljic sunt cei mai buni atacanti din Romania, cei mai completi. Daca va veni un pret corect, probabil va pleca. Oferta vedea din spatiul ex-sovietiv. M-a sunat pe mine personal echipa aia, apoi a vorbit cu domnul Iftime. 1,5 milioane e un pret OK pentru un jucator care marcheaza aproape meci de meci", a spus Croitoru la Digisport.

Dugandzic a refuzat un raspuns direct cand a fost intrebat de plecare, dar a lasat si el de inteles ca e pregatit pentru un transfer.

"Nu am planuri pentru perioada de transferuri, vreau sa joc astea 6 meciuri care au ramas, sa ne calificam in Europa. Apoi, dupa ce jucam in Europa, voi vedea ce e mai bine pentru mine si pentru club. Trebuie sa ma concentrez pe ceea ce trebuie sa fac in teren acum, trebuie sa fie si clubul multumit, sa fiu si eu multumit. Croitoru m-a ajutat mult. Cine stie, poate pleaca el, poate plec eu in vara. Acum trebuie sa obtinem cat mai multe puncte", a comentat Dugandzic.

"Vor fi niste intariri la echipa dupa finalul campionatului, niste jucatori cu experienta. Un atacant nu avem si un fundas central. Asta o sa luam. Pe alte posturi de ce sa transfer? Nu mai trebuie!", a spus in aceasta seara Gigi Becali pentru www.sport.ro.