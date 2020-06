"FCSB e peste Dinamo, dar in Cupa Romaniei se poate intampla orice!" Cum e vazut duelul din semifinala

Dan Chilom a prefatat la Ora exacta in sport meciul dintre FCSB si Dinamo, din semifinalele Cupei Romaniei.

Dan Chilom a vorbit la Pro X despre informatiile potrivit carora Dinamo este tot mai aproape de finalizarea tranzactiei cu investitorii spanioli.

"Vestile bune ar trebui sa vina din iarba, acolo unde Dinamo nu a aratat extraordinar. Chiar daca il cunosc pe Adrian Mihalcea si stiu ca este un baiat muncitor, cred ca are nevoie de timp. Echipa nu este antrenata foarte bine din punct de vedere fizic. Terenul a fost greu, dar a existat o singura formatie aproape tot meciul. Urmeaza un meci greu cu FCSB in Cupa, dar toata suflarea dinamovista isi doreste un rezultat bun si se cramponeaza de acest rezultat. In acest moment, vestile bune ar trebui sa vina din iarba, sa se vada luminita de la capatul tunelului si sa se incerce o revenire a fotbalistilor pentru ca s-a terminat cu pandemia, s-a incheiat vacanta si ar trebui sa joace fotbal ca sa se salveze", a declarat jurnalistul la Ora exacta in sport.

"FCSB a aratat un joc mai articulat!"

Referitor la ultima infruntare dintre Dinamo si FCSB din Cupa Romaniei, Dan Chilom a rememorat echipa buna pe care o avea Dinamo atunci, punctand ca FCSB este favorita acum mai ales ca au declarat ca isi doresc Cupa.

"Mi-aduc aminte ca erau Gnohere, Ekeng, Pulic, Hanca. Dinamo avea o echipa foarte frumoasa, un antrenor foarte bun si inspirat in acel moment (n.r. Mircea Rednic). Datele problemei acum sunt altele. FCSB vine ca favorita pentru ca a aratat un joc mai articulat. Chiar daca rezultatul ultimei partide nu a fost cel dorit de gruparea ros-albastra, mie mi se pare FCSB acum peste Dinamo, dar Cupa Romaniei poate produce surprize.

Dinamo nu are suporterii in tribuna. Daca i-ar fi avut alaturi fizic, ar fi fost altceva. Asa eu cred ca, atunci cand nu sunt suporterii, echipele cu jucatori valorosi au intotdeauna castig de cauza. Echipa mai mica are aportul suporterilor si se leaga mult de energiile care vin din tribuna.

Cupa Romaniei nu ar trebui data la o parte. De fiecare data, pe FCSB nu o interesa Cupa Romaniei, ceea ce eu cred ca e gresit. Nu poti sa spui ca fanii nu se bucura cand ridici deasupra capului un trofeu, o cupa. Suporterii nu se bucura cand bagi sute de mii de euro in transferuri si aduci jucatori peste jucatori. Nu trebuie sa te bucuri la transferuri, ci la rezultatul transferurilor. De-abia acum exista o normalitate din punctul meu de vedere, pentru ca FCSB a revenit si a zis ca vrea sa castige Cupa Romaniei", a adaugat Dan Chilom.

"Nu cred ca poate juca in Spania, Italia sau Anglia!"

El a vorbit la Pro X si despre posibilitatea ca Dennis Man sa fie transferat in aceasta vara la Feyenoord.

"Feyenoord este un nume mare, nu mai e atat de mare in camp Olandei ca in anii de glorie, dar ramane o echipa mare. Ma gandesc totusi ca Dennis Man ar putea ajunge intr-un campionat mai puternic, ma refer chiar la Bundesliga, la Ligue 1. Mi-e greu sa cred ca poate juca in Spania, Italia sau Anglia, poate la echipe mici. Dar ca nume, daca te transferi la Feyenoord din Romania, este un lucru important", a conchis fostul portar.