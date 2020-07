Se complica situatia din playout! Dinamo nu e pregatita sa revina pe teren! Jucatorii vor o saptamana de antrenamente pana la primul meci!

Dinamovistii au facut astazi o noua serie de teste anti-Covid pentru a afla cand pot reveni la antrenamente.

Potrivit GSP, jucatorii si membrii staff-ului care nu erau infectati cu noul coronavirus s-au testat azi la Saftica, iar jucatorii depistati pozitiv au facut testele la o clinica din Bucuresti. In functie de rezultate, ei ar putea sa isi reia partidele din playout-ul Ligii 1.

Conform unei intalniri care a avut loc la sediul LPF, intre Justin Stefan si Bogdan Balanescu, Liga Profesionista de Fotbal isi doreste sa programeze cat mai curand meciurile "cainilor rosii", astfel incat sezonul sa se poata incheia pe teren.

Dinamovistii, insa, nu vor sa revina pe teren foarte curand, spunand ca nu sunt pregatiti sa joace in playout dupa o pauza atat de lunga.

Ei nu au mai evoluat din 12 iulie, cand au remizat cu Poli Iasi, scor 1-1. In plus, toti jucatorii lui Dinamo au fost in izolare din 22 iulie, de cand nu au mai putut sa se antreneze.

In aceste conditii, oficialii clubului din Stefan cel Mare se tem ca fotbalistii nu vor putea face fata unui program in care trebuie sa joace 7 partide in 21 de zile.

Ei ar putea conta pe juniori, insa acestia din urma trebuie sa ia parte la meciurile din Liga Elitelor, prima partida fiind programata pe 1 august.

Dinamo, care ocupa acum penultima pozitie in clasamentul playout-ului Ligii 1, cere sa aiba cel putin o saptamana de pregatire pana la revenirea pe teren.