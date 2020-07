Adrian Mihalcea a vorbit despre plecarea lui de la Dinamo: "Am auzit de atat de multe ori fraza asta incat incepe sa ma enerveze"

Fostul antrenor din Stefan cel Mare a vorbit despre plecarea sa de la Dinamo.

El a povestit cum a aflat ca a fost demis si recunoaste ca nu regreta faptul ca a venit pe banca echipei intr-un moment dificil.

"Am auzit de atat de multe ori fraza asta incat incepe sa ma enerveze (n.r. ca nu si-a ales momentul potrivit pentru a merge la Dinamo). Eu mi-am ales momentul, stiam unde ma bag. Eu am semnat inaintea pandemiei, nu era situatia atat de dramatica. Eu am luat intotdeauna decizii exact cum am dorit eu. Ca la final s-a adeverit ca nu a fost tocmai ok, asta e altceva. Si in cariera de fotbalist si in cea de antrenor am luat deciziile pe care le-am considerat eu. De multe ori mi-a iesit bine. Sunt impacat ca am mers pe mana mea. Am luat o decizie buna din punctul meu de vedere si doar atat.

Am primit garantii si din partea DDB si din partea conducerii, dar in ziua in care am fost demis am aflat ultimul. Eu m-am prezentat, am facut si antrenament. Dupa antrenament am primit un mesaj de la DDB si m-a informat de decizia luata. Pe seara, tarziu, am vorbit cu Bogdan Balanescu si cam asta a fost. Mi-a spus clar ca decizia apartine domnului Negoita si motivatia a fost aceea ca am pierdut doua puncte pe schimbarile facute in meciul cu Poli Iasi. L-am bagat pe Serban care era singurul mijlocas central apt la acea ora", a declarat Adrian Mihalcea pentru ProSport.