Borcea rupe tacerea! Momentul DECISIV care a dus la PRABUSIREA lui Dinamo! Critici dure pentru Negoita: "Acolo a gresit! Si-a batut joc!"

Cristi Borcea (50 de ani) a fost finantatorul lui Dinamo, intr-o perioada in care echipa se lupta la titlu si nu la evitarea retrogradarii.

Fostul actionar din Stefan cel Mare a facut o analiza a situatiei care a dus la prabusirea clubului Dinamo si nu s-a ferit sa il taxeze pe Ionut Negoita, actualul finantator al echipei.

Sub conducerea lui Borcea, Dinamo era intr-o cu totul alta situatie. Clubul se lupta atunci la titlu si in cupele europene, iar fanii aveau parte de satisfactii pe care aproape ca le-au uitat.

In 2012, Ionut Negoita prelua 30% din actiunile lui Dinamo, iar un an mai tarziu devenea actionar majoritar la clubul din Stefan cel Mare.

In prezent, finantatorul detine aproximativ 80% din actiunile lui Dinamo, restul apartinand suporterilor echipei.

Cristi Borcea a spus lucrurilor pe nume si a dezvaluit care a fost punctul culminant care a dus la prabusirea clubului. Faptul ca Negoita a spus ca nu il mai intereseaza echipa, ca o vinde pe 1 leu si a renuntat la jucatorii tineri din pepiniera clubului au fost doua greseli care s-au dovedit ireparabile.

Borcea le ia apararea celor care au condus echipa si spune ca vina este exclusiv a lui Ionut Negoita:

"Negoita a gresit in momentul cand l-a schimbat pe Rednic si a anuntat ca nu il mai intereseaza Dinamo, ca Dinamo se vinde pe 1 leu. Atunci pentru ce mai dai contracte de 10 - 15.000 de euro la jucatori? De ce ti-ai batut joc de o generatie cum a avut-o Bratu, unde facuse foarte bine, a castigat titlu national la U19. Ce vina are Prunea, Balanescu si Danciulescu? Pai au ei probleme financiare? Decid ei ceva? In momentul in care esti conducator la Dinamo si le spui ceva, trebuie sa pui mana in buzunar pentru ca jucatorii nu mai te baga in seama. S-a terminat! Ei nu au nicio vina. Sunt cei mai buni conducatori, dar nu au nicio vina", a spus Cristi Borcea pentru Telekom Sport.