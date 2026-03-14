Un prilej bun să vă spunem povestea primului derby dintre cele două rivale. Pe 9 septembrie 1948, Dinamo primea vizita celor de la CFR București. Giuleștenii s-au impus cu 1-0, grație golului marcat de Ștefan Filote. Un idol din Giulești despre care se vorbește prea puțin astăzi.

Ștefan Filote, un idol în Giulești

Victoria din septembrie 1948 a însemnat primul eșec al lui Dinamo în istoria sa în Liga 1. Marcatorul unicului gol din acel meci, Ștefan Filote, a fost un atacant de marcă pentru Rapid.

Crescut lângă Dunăre, în Brăilița, Ștefan Filote a petrecut 15 ani la Rapid. A îmbrăcat tricoul vișiniu între 1942 și 1957, în 179 de meciuri. În Giulești a împărțit vestiarul cu nume precum Gyuszi Baratky, Ion Costea sau Bazil Marian.

Costică Bauer a fost cel care l-a adus pe Ștefan Filote la Rapid, după ce acesta s-a făcut remarcat la AS Brăilița și la Franco-Româna Brăila.

Foarte discret în afara terenului, Filote și-a trecut în cont 69 de goluri în perioada petrecută în Giulești. Pe site-ul clubului este relatat un episod savuros cu Bauer și Filote, după ce atacantul a început să devină om de bază la Rapid:

"Tată, mă întreabă gazetarii, cum să-ți scrie corect numele?" Ștefan Filote: "Filote, de-al nostru, când o fi să joc prost. Filotti (n.r. actrița Maria Filotti), ca marea actriță, când le-oi sparge plasele"

Atacantul Ștefan Filote s-a retras la 35 de ani. Clubul i-a propus să rămână în Giulești, pe post de antrenor. Filote a refuzat oferta și s-a întors în Brăila.