Povestea tragică a rapidistului care a decis primul derby cu Dinamo. S-a stins pe Dunăre, așteptând meciul favoriților

Rapid și Dinamo se vor înfrunta în cel mai tare meci din prima rundă a play-off-ului. Duelul din Giulești are loc sâmbătă, de la ora 21:00.

Un prilej bun să vă spunem povestea primului derby dintre cele două rivale. Pe 9 septembrie 1948, Dinamo primea vizita celor de la CFR București. Giuleștenii s-au impus cu 1-0, grație golului marcat de Ștefan Filote. Un idol din Giulești despre care se vorbește prea puțin astăzi.

Ștefan Filote, un idol în Giulești

Victoria din septembrie 1948 a însemnat primul eșec al lui Dinamo în istoria sa în Liga 1. Marcatorul unicului gol din acel meci, Ștefan Filote, a fost un atacant de marcă pentru Rapid. 

Crescut lângă Dunăre, în Brăilița, Ștefan Filote a petrecut 15 ani la Rapid. A îmbrăcat tricoul vișiniu între 1942 și 1957, în 179 de meciuri. În Giulești a împărțit vestiarul cu nume precum Gyuszi Baratky, Ion Costea sau Bazil Marian.

Costică Bauer a fost cel care l-a adus pe Ștefan Filote la Rapid, după ce acesta s-a făcut remarcat la AS Brăilița și la Franco-Româna Brăila.

Foarte discret în afara terenului, Filote și-a trecut în cont 69 de goluri în perioada petrecută în Giulești. Pe site-ul clubului este relatat un episod savuros cu Bauer și Filote, după ce atacantul a început să devină om de bază la Rapid:

  • Costică Bauer: "Tată, mă întreabă gazetarii, cum să-ți scrie corect numele?"
  • Ștefan Filote: "Filote, de-al nostru, când o fi să joc prost. Filotti (n.r. actrița Maria Filotti), ca marea actriță, când le-oi sparge plasele"

Atacantul Ștefan Filote s-a retras la 35 de ani. Clubul i-a propus să rămână în Giulești, pe post de antrenor. Filote a refuzat oferta și s-a întors în Brăila.

Final tragic pentru fostul atacant

După ce a revenit acasă, Ștefan Filote se relaxa adesea la pescuit. Fostul atacant și-a pierdut viața pe 28 septembrie 1969, după ce a ieșit cu barca pe Dunăre.

Acesta plecase singur în zona podului de la Cernavodă. Își luase cu el un radio pentru că urma să înceapă meciul Universitatea Craiova - Rapid, din etapa a șaptea a campionatului.

O furtună s-a abătut brusc în zona în care pescuia Ștefan Filote, iar fostul atacant nu a avut scăpare. Barca acestuia a fost răsturnată, iar el a fost găsit fără suflare de localnici. Trupul său a revenit la suprafață după o săptămână.

Într-un interviu acordat după finalul carierei, Ștefan Filote și-a ales cel mai frumos moment al carierei. E vorba despre finala Cupei României din 1942. Atunci, Rapid a zdrobit-o pe Universitatea Cluj în ultimul act, scor 7-1. Filote a marcat două goluri în finala respectivă:

"Cel mai fericit moment a fost în 1942, când am câștigat Cupa cu 7-1, în finala cu U Cluj. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre publicul din Giulești: niște oameni entuziaști, care vin în fiecare săptămână, pe ploaie, lapoviță, caniculă sau vânt năprasnic, să-și poarte pe aripi echipa spre victorie", a declarat Ștefan Filote.

Fostul atacant a strâns în carieră 13 selecții în echipa națională a României, pentru care a înscris un gol.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”
Revenire de senzație la Barcelona: ”S-a întors!”
S-a umplut paharul! Primul jucător la care va renunța FC Barcelona în vară
Mirel Rădoi îl sfidează pe Gigi Becali: ”S-ar putea să le plătesc chiar eu!”
Mirel Rădoi a făcut anunțul! Fotbalistul e OUT și ratează meciul cu Metaloglobus
Căpitan nou la FCSB?! Mirel Rădoi a făcut un anunț important: ”Bună întrebare!”
Echipa cu care a negociat Mirel Rădoi a făcut azi anunțul oficial!

Oficialul dat afară de Mirel Rădoi a semnat cu o rivală din Superliga și se bate la titlu

FCSB are un nou atacant! Decizia lui Mirel Rădoi

Ultimatum pentru jucătorul lui FCSB: "Rămâi și riști sau pleci!"

Dani Coman a făcut o promisiune după prima surpriză reușită de FC Argeș în play-off

Gata, Cristi Chivu semnează! Anunțul făcut astăzi de Gazzetta dello Sport

Mirel Rădoi îl sfidează pe Gigi Becali: ”S-ar putea să le plătesc chiar eu!”
Mirel Rădoi a făcut anunțul! Fotbalistul e OUT și ratează meciul cu Metaloglobus
S-a umplut paharul! Primul jucător la care va renunța FC Barcelona în vară
Gata, am aflat ultima echipă calificată în play-off-ul Ligii 2! Cum arată TOP 6
Căpitan nou la FCSB?! Mirel Rădoi a făcut un anunț important: ”Bună întrebare!”
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

