Becali zicea ca e "Messi" si anunta ca e super lovitura de Champions League a FCSB! Unde a ajuns jucatorul dupa un an

Destinatie neasteptata pentru fostul jucator al FCSB.

Mijlocasul Florentin Matei, in varsta de 26 de ani, pe care Gigi Becali l-a laudat in repetate randuri in perioada cand a jucat pentru ros-albastri, pleaca in aceasta iarna de la Astra Giurgiu pentru a juca in Cipru.

Presa cipriota anunta ca fotbalistul roman a ajuns la un acord cu Apollon Limassol, echipa aflata in prezent pe locul al treilea in campionatul intern.

Vazut ca o mare speranta de patronul FCSB, acesta nu s-a remarcat si a plecat in vara lui 2019 la Astra Giurgiu, unde a bifat 12 partide in care a oferit 2 pase de gol.

700.000 de euro este cota de piata a lui Florentin Matei, conform transfermarkt.com, el evoluand in trecut la echipe precum Volyn Lutsk, Rijeka sau Ittihad Kalba.