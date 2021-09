Se anunță spectacol total la derbiul FCSB - Dinamo! „Roș-albaștrii” vor să umple arena. Câte bielete au primit „câinii”

Mai e doar o săptămână până la marele derbi dintre FCSB și Dinamo!

Liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustață, a susținut că se așteaptă la un număr de 35 de mii de suporteri în tribune și anunță că fanii dinamoviști vor avea la dispoziție o peluză întreagă, așa cum FCSB a primit la partida cu Rapid.

„Pentru meciul cu Dinamo am reușit să obținem o reducere la prețul testelor rapide. De la 25 de lei, am ajuns până la 20 de lei (n. r. testul Covid). Am ajuns la un acord cu Dinamo și vreau să le dăm toată peluza. Așa este normal, așa cum și noi am primit toată peluza de la Rapid. Mizez pe 30 sau 35 de mii de spectatori la derbi.

Deja s-au vândut 6.000 de bilete și a mai rămas o săptămână. Vor fi suporteri din toată Europa. Asta înseamnă Steaua adevărată. Ar fi venit și cei din Anglia, dar pentru ei este imposibil, data fiind situația pandemică”, a declarat Gheorghe Mustață, la Radio Sport 1.

FCSB - Dinamo, din etapa a opta a Ligii 1, se va disputa, duminică (12 septembrie), de la ora 21:00, pe Arena Națională. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.