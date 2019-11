SE ANUNTA o atmosfera de ZILE MARI! FRF a facut un anunt de ULTIMA ORA! Cate bilete mai sunt pentru meciul cu Suedia

FRF a anuntat cate bilete mai sunt disponibilie pentru meciul cu Suedia.

Romania va juca vineri, 15 noiembrie, de la ora 21:45 in direct la PRO TV, meciul cu Suedia din cadrul preliminariilor EURO 2020. Pentru aceasta partida mai sunt disponibiie doar 800 de tichete anunta FRF, iar cu siguranta vor fi achizitionate si acelea. FRF mai spune ca nu va mai deschide casele de bilete de la Arena Nationala. Cel mai ieftin bilet la aceasta confruntare a fost 35 de lei, iar cel mai scump 600. Copiii sub 14 ani vor avea acces gratuit.

"Federatia Romana de Fotbal a scos la vanzare un numar de 50.000 de bilete pentru meciul dintre Romania si Suedia, din preliminariile EURO 2020, iar in acest moment mai sunt disponibilie doar 800.

Din acest motiv, FRF nu va mai comercializa tichete la casele de bilete de la Arena Nationala si ii invita pe suporterii tricolorilor sa-si achizitioneze bilete online de pe site-urile de specialitate bilete.frf.ro si bilete.ro

In eventualitatea in care anumite bilete rezervate pana in acest moment nu vor fi revendicate, acestea vor fi repuse in vanzare si vor fi disponibile pe cele doua site-uri mentionate", se arata in comunicatul emis de FRF.

Romania are nevoie de victorie in meciul cu Suedia si de minim un egal in Spania pentru a se califica la Euro 2020.