5 meciuri de vazut in Romania, in acest weekend, in afara de cele din Liga 1

Rapid - „U” Cluj si FC Arges - UTA, printre partidele de interes.

1. FC RAPID 1923 - “U” CLUJ

Liga 2 / duminica, 10 noiembrie, 12.00 / Stadion “Regie”, Bucuresti

Plecate in acest sezon ca mari favorite la promovare, cele doua echipe se zbat sa isi gaseasca cadenta. Rapid ocupa locul 6 (21p), la 3 lungimi de Petrolul, ocupanta locului al treilea, care duce la barajul de promovare, in timp ce clujenii se afla pe locul 12 (17p). In cazul unui esec al giulestenilor, partida ar insemna ultimul meci pe banca pentru Daniel Pancu, in timp ce “studentii” clujeni vin in Regie cu o foame teribila de puncte pentru a se ridica in clasament.

2. CAMPIONII FC ARGES - UTA ARAD

Liga 2 / sambata, 9 noiembrie, 15.00 / Stadion “Municipal - Nicolae Dobrin”, Pitesti

FC Arges ocupa locul 7 in Liga 2, in timp ce UTA se afla pe locul secund, dar are trei meciuri mai putin jucate decat liderul CS Mioveni. Argesenii au fost o forta pe teren propriu in acest sezon, unde au reusit sa invinga pe “U” Cluj (1-0), Turris (3-2) sau Gloria Buzau (3-1), in timp ce UTA are unul dintre cele mai echilibrate loturi din esalonul secund si este surpriza placuta a competitiei.

3. CEAHLAUL PIATRA NEAMT - BUCOVINA RADAUTI

Liga 3, Seria 1 / vineri, 8 noiembrie, 14.00 / Stadionul “Municipal - Ceahlaul”, Piatra Neamt

Ceahlaul ocupa locul al doilea in Seria 1 a Ligii 3 si Bucovina este pe locul al treilea, ambele avand 25 de puncte acumulate si aflandu-se la cinci puncte de liderul Aerostar Bacau, care are un meci mai putin jucat. Cu Fane “Mourinho” Stoica pe banca si cu un lot format din jucatori tineril locali si stranieri cu experienta, Ceahlaul va da piept cu formatia pregatita de Dorin Goian, la care fostul stelist Daniel Balan este inca jucator activ, dar si antrenor secund.

4. DINAMO U19 - FCSB U19



Liga Elitelor U19 / sambata, 9 noiembrie, 12.00 / Complex Sportiv "Ion Tiriac", Bucuresti

In acesta etapa de Liga Elitelor U19, se va disputa un meci foarte interesant, intre Dinamo Bucuresti si FC FCSB, unde pot fi vazuti cei mai talentati juniori din Bucuresti. Momentan, „ros-abastrii” sunt lideri in Seria de Est a Ligii Elitelor U19 (17 meciuri, 46 puncte), in timp ce „cainii” se afla pe locul al treilea (17 meciuri, 43 puncte). Tot in aceasta etapa se mai disputa in seria estica Viitorul Constanta - CSA Steaua Bucuresti (9 noiembrie, 12.00, Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu), in timp ce in cea vestica se joaca „U” Cluj - CS „U” Craiova (9 noiembrie, 10.00, Stadion „Clujana”, Cluj-Napoca) si UTA - Academia de Fotbal Gica Popescu (10 noiembrie, 10.00, Stadion „Motoul”, Arad).

5. ATLETIC CLUB BARLAD - SPORTING JUNIORUL VASLUI

Liga 4 Vaslui / sambata, 9 noiembrie, 14.30 / Stadion FEPA , Barlad

Gazdele ocupa locul 8, in timp ce Sporting este lider in Liga 4 Vaslui, cu 7 victorii in tot atatea etape si golaveraj 68-1. In ultimul meci jucat, cu FC Cretesti, vasluienii au invins cu 32-0, cel mai mare scor inregistrat in acest sezon in primele 4 divizii din Romania. Fosta participanta in Liga Elitelor U19, in sezonul precedent, Sporting Vaslui a realizat recordul competitiei la nivel judetean din ultimii 30 de ani si anunta un nou meci cu goluri multe.