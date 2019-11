ACUM LIVE VIDEO Romania - Lituania 2-0! Incepe drumul spre Euro! Fetele Romaniei viseaza la turneul final!

Din articol Lotul Romaniei pentru jocurile cu Lituania si Elvetia:

Fetele de nationala viseaza la EURO! Ataca Lituania si vor prima victorie din grupa!

ROMANIA 2-0 LITUANIA

Min 29. GOOOOOL ROMANIA! Neverdauskaite isi marcheaza in propria poarta!

Min 17. GOOOOOOOL ROMANIA! Stefanie Vatafu deschide scorul din penalty!



*** Echipa de start a Romaniei:



Nationala de fete joaca astazi al doilea meci in drumul spre Campionatul European. Ele vor juca impotriva codasei din grupa, Lituania. Meciul incepe la 18:00, IN DIRECT la PRO X si pe PRO TV PLUS.

Romania are o absenta importanta in lot. Cosmina Dusa, in varsta de 29 de ani, este una dintre vedetele nationalei feminine. Din pacate, din cauza unei accidentari, Cosmina nu poate veni la aceasta actiune! Astfel, selectionerul Mirel Albon a apelat la Claudia Bistrian, fundasul de la Fortuna Becicherecu Mic. Dusa joaca acum la Konak Belediyespor, in Turcia, echipa alaturi de care a castigat titlul de 5 ori. In sezonul 2011-2012 a reusit sa marcheze 103 goluri, mai multe decat reusea Messi pentru Barcelona.

Portari: Camelia Ceasar (AS Roma), Mirela Pop-Ganea (”U” Olimpia Cluj)

Fundasi: Olivia Oprea (CD Posoalbense), Bianca Sandu (Diosgyori VTK), , Teodora Meluta (”U” Olimpia Cluj), Maria Ficzay (”U” Olimpia Cluj), Brigitta Goder (Gyor ETO), Diana Grecu (Heniu Prundu Bargaului), Csilla Balasz (Diosgyori VTK), Claudia Bistrian (Fortuna Becicherecu Mic)

Mijlocasi: Stefania Vatafu (Anderlecht), Ioana Bortan (”U” Olimpia Cluj), Andrea Herczeg (Szent Mihaly KFT), Ana Vladulescu (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Kinga Barabasi (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Andreea Voicu (”U” Olimpia Cluj), Mihaela Ciolacu (”U” Olimpia Cluj)

Atacanti: Laura Rus (Anderlecht), Florentina Olar (FC Nordsjaelland), Bianca Ienovan (Fortuna Becicherecu Mic)

Romania se mai afla in grupa cu Elvetia, Croatia si Belgia. La turneul final din Anglia se califica direct castigatoarele celor 9 grupe din preliminarii alaturi de cele mai bune trei locuri secunde. Alte sase ocupante ale pozitiei a doua in grupe vor disputa un play-off, tur-retur.

Romania a pierdut primul meci in fata jucatoarelor din Belgia cu 1-0. Astazi, fetele au sansa sa obtina prima victorie in drumul catre EURO.

