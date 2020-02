E unul dintre cei mai iubiti de catre fani, dar nu se mai afla printre favoritii patronului Becali.

Adi Popa mai are cateva luni la dispozitie pentru a-si salva cariera la FCSB. Mijlocasul nu traverseaza cea mai buna perioada in fotbal, dar o duce excelent in afara terenului. Se iubeste cu Madalina, un supemodel alaturi de care are o relatie din 2019. Madalina e una dintre vedetele instagramului in Romania. Pozele ei ii zapacesc pe urmaritorii sai.