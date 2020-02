"Stiti ce-o sa le spun nepotilor mei cand o sa ma intrebe cum a fost in Al Treilea Razboi Mondial? BREAKING NEWS: CFR l-a transferat pe jucatorul care vine din viitor :))) VIDEO FABULOS

CFR muta din nou pe axa Botosani-Cluj.

Dupa Bordeaianu, Burca si Golofca, CFR l-a luat de la Botosani pe Razvan Adronic. Fotbalistul are 8 meciuri jucate in Moldova de la inceputul sezonului si un gol marcat, impotriva FCSB, in victoria Botosaniului cu 2-0 din iulie.

Desi n-a apucat sa se remarce inca pe teren, Andronic e zeu pe retelele de socializare. Unul din clipurile postate pe TikTok face senzatie pe net. Andronic a fost deja in Al Treilea Razboi Mondial inarmat doar cu o narghilea si cu un player de manele. :))