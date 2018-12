Se antreneaza singur prin parcuri! Cel mai scump jucator transferat de Dinamo in era Negoita e liber si asteapta oferte // INTERVIU

Acum 6 ani, italianul Dario Bonetti l-a lansat in fotbal si Dinamo a facut o afacere minunata prin vanzarea la Atalanta pentru aproape 2 milioane de euro. Costi Nica a ratat, insa, startul catre marea performanta.

Pentru Atalanta a jucat doar 7 meciuri in Serie A, iar imprumuturile l-au demoralizat. Fundas dreapta modern cu forta si tehnica, Nica este liber de contract si cauta o echipa care sa-l puna pe picioare.

Fostul dinamovist a incheiat socotelile cu Atalanta, se antreneaza singur si vrea ca din ianuarie sa revina in forta.

Ai ajuns la 25 de ani. Care crezi ca e cea mai frumoasa perioada a carierei?



M-am simtit foarte bine in Italia! Primii 3 ani au fost pozitivi pentru mine si m-au ajutat sa ma dezvolt foarte mult, dat fiind faptul ca am avut noroc sa am langa mine jucatori cu experienta de la care am avut ce invata.

