"Afara toata lumea. Si staff-ul, si conducerea, toti!" Anunt de ultima ora: cat vrea Rednic sa ramana la Dinamo

Rednic n-are de gand sa plece de la Dinamo nici daca rezultatele nu vor fi pe masura asteptarilor.

Antrenorul se gandeste sa pregateasca excelent sezonul viitor, cand vrea titlul! Rednic glumeste pe seama situatiei actuale din club: vrea sa dea afara pe toata lumea daca Dinamo nu prinde play-off-ul.

"Daca nu intram anul asta in play-off, ce sa facem? Ne pregatim pentru la anul, sa luam campionatul si cupa. Schimb tot, tot staff-ul tehnic, tot staff-ul administrativ. Raman sigur! Sa vina dupa ce iau campionatul ofertele, ca o sa fie mai interesante. Am antrenat 3 ani in Belgia, cand vreau antrenez in Belgia. Poate acolo o sa-mi termin cariera", a spus Rednic.