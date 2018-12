Ce gazon vor pune cei de la UEFA pe National Arena! Solutia pentru ca iarba sa nu se mai strice mereu: "Va dura, pentru ca ei nu se joaca!"

Gazonul de pe National Arena ar putea fi schimbat de cei de la UEFA daca nu va corespunde standardelor in 2020.

Anuntul a fost facut inaintea tragerii la sorti de catre Martin Kallen.

Astfel, forul european ar putea interveni si ar aduce pe National Arena o formula de gazon care se reziste mai mult si sa nu mai fie atatea probleme legate de acest aspect.

Unul dintre secunzii lui Cosmin Contra, Adrian Mihalcea, a dezvaluit cum va arata gazonul de pe National Arena, daca UEFA va interveni.

"Nu am mai fost pe Arena Nationala de la derby, de la Dinamo - FCSB. Legat de gazon, stiu ca din primavara o sa vina cei de la UEFA si o sa-l schimbe daca nu corespunde standardelor.

Din ce am inteles, cei de la UEFA fac un mix intre iarba naturala si cea sintetica si astfel va fi mai trainica fata de cea a fost insamantat pana acum. Oricum, va dura, pentru ca nu se joaca UEFA cu starea gazonului. Nu stiu procentul de sistentic integrat in natural, nu stiu daca va fi ca in rusia, adica de 50 si 50%", a spus Mihalcea pentru ProSport.