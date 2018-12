Hagi se ia de gat cu UEFA si cere un loc in grupele Champions League pentru Romania: "Asta e discriminare!"

Gica Hagi spune ca Romania ar trebui sa aiba an de an un loc garantat in grupele UEFA Champions League

Gica Hagi revine cu mesajul prin care cere UEFA sa ne garanteze un loc in grupele UEFA Champions League.

Hagi considera ca situatia actuala, in care echipele romanesti trebuie sa treaca prin tururi preliminare pentru a ajunge in grupele Champions League, este o discriminare fata de Romania.

"Eu zic un lucru si voi, romanii, ati trecut cu vederea si chiar m-ati criticat. De ce am zis? Pentru ca e denigrare. M-am intrebat de ce Romania nu are echipa in Champions League direct. Nu mi-e rusine de ce zic."

"Cum sa nu am dreptate? Romania nu are o echipa direct calificata in Champions League sau Europa League. De ce nu? Hai sa facem o dezbatere sa vedem daca gresesc cu ceva."

"Domnilor, suntem o tara care a avut reprezentante in Europa de cand suntem noi. Echipele din Spania, Germania, Anglia, care sunt puteri ale fotbalului, au patru echipe! Patru! Noi cerem una! Campioana trebuie sa se duca direct in Champions League. Locul doi, in Europa League, ca sa putem deveni si noi competitivi. Mi-am spus o parere de-a mea despre fotbalul romanesc, pentru ca daca noi nu ne batem, atunci ei nu ne dau nimic."

"Pentru mine e discriminare. Eu am fost coleg cu ei, am fost egal cu ei."

"Si noi vrem sa fim cu ei, sa ne batem cu ei. Cerem o sansa, atat! Nu putem sa dam trei tururi de calificari. Nu! Direct!"

"Chiar daca ridic vocea, sunt abilitat sa fac lucrul asta. E pasiune, iubesc fotbalul si imi doresc ca noi sa ajunge foarte bine, sa ii batem pe cei de afara. Daca ii bati, te respecta.", a spus Hagi.