Strainii din Liga 1 care pot juca in NATIONALA! Aici e lista COMPLETA! NU de Gnohere avem nevoie. Care e cel mai util stranier al momentului pentru Romania

Romania nu prea are ce naturaliza din Liga 1. Djokovici, singurul jucator eligibil si necesar



Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Naturalizarea, o metoda folosita cu succes de alte echipe nationale pentru a creste nivelul loturilor, nu ar ajuta foarte mult Romania pentru ca fie jucatorii transferati in Liga 1 nu sunt eligibili, fie valoarea lor e cel mult mediocra.

Trei dintre fotbalistii cei mai stimati din Liga 1, Filipe Teixeira (38 ani, 7 ani in Romania), Emmanuel Culio (35 ani, 6 ani in Romania) si Paolo Vinicius (34 ani, 2 ani in Romania), au deja o varsta la care nu mai pot fi considerati solutii pentru o echipa nationala care se respecta. Alti jucatori cu evolutii apreciate in prima liga romaneasca au jucat deja pentru alte nationale de seniori si nu mai sunt eligibili sa evolueze pentru Romania (Ibrahima Tandia, Ousmane Viera, Diego Fabbrini, Elvir Koljici, Giedrius Arlauskis, Jaime Penedo, Platini, Kamer Qaka, Azdren Llullaku, Boubacar Fofana, Nasser Chamed, Daisuke Sato, Plamen Iliev) sau au cel putin o prezenta la una dintre selectionatele de juniori sau tineret ale tarii lor pana sa capete cetatenia romana (Bogdan Planici, Bradley de Nooijer, Isaac Donkor, Tiago Ferreira, Diogo Salomao, Hervin Ongenda, Bilel Omrani, Carlos Fortes). In 2014, FIFA a transmis, atunci cand FRF a facut demersurile necesare pentru a-l naturaliza pe Kehinde Fatai, ca jucatorul nu a putut deveni eligibil la nivelul primei reprezentative de fotbal a Romaniei, pentru ca "la momentul primei aparitii intr-un meci international din cadrul unei competitii oficiale pentru una din echipele reprezentative ale Nigeriei, jucatorul nu detinea inca cetatenia romana".

De altfel, politica de transferuri a cluburilor din Liga 1 se dovedeste o catastrofa pentru echipa nationala de seniori a Romaniei. Jucatorii straini adusi, in majoritatea lor covarsitoare, nu sunt foarte tineri (peste 26 ani), sunt nepregatiti, deoarece vin liberi de contract, dupa perioade lungi de inactivitate, sunt uneori accidentati, iar alteori sunt inadaptabili la clima, modul de viata si caracteristicile fotbalului nostru. Prin transferurile "la snop" ale jucatorilor straini, in urma recomandarilor interesate ale impresarilor sau dupa urmarirea sumara a unor DVD-uri, juniorilor romani li se blocheaza accesul catre echipele de seniori si catre conditii de pregatire mai bune, iar fotbalistii straini legitimati abia pot sa isi ajute echipele de club, cu atat mai putin sa intre si in vederile selectionerilor romani.

In acest moment, in Liga 1 evolueaza 136 de stranieri, cu o medie de aproape 10 pe echipa, cei mai multi fiind legitimati la CFR Cluj (14), in timp ce Viitorul si Concordia Chiajna au cei mai putini straini in lot (5). Insa, dupa o triere a celor 136 de jucatori straini dupa niste criterii minime (selectii la alte nationale, varsta, valoarea sportiva, casatorii cu romance, ani petrecuti in tara noastra, concurenta pe post in actualul lot al nationalei noastre, transferuri definitive la cluburi romanesti etc.), aproximativ 5% dintre ei mai reprezinta o solutie. Dintre acestia, doar o mica parte ar justifica efortul ca FRF sa depuna dosare la MTS si apoi sa intervina la Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, pentru a fi naturalizati in regim de urgenta. De asemenea, cativa dintre ei poate nici nu ar accepta sa joace pentru o alta nationala decat cea a tarii in care s-au nascut.



Putinii straini din prima liga mai valorosi decat media, care ar putea fi recomandati si de varsta, ar avea dificultati sa se impuna in echipa lui Cosmin Contra. Postul de portar este acoperit; fundasii centrali s-ar duela pentru un post de titular in centrul apararii cu Chiriches, Sapunaru, Balasa, Moti sau Nedelcearu; atacantii nu par exceptionali, comparativ cu Tucudean, Andone, Keseru, Puscas sau Dragus.

Singurul jucator cu un profil fotbalistic diferit fata de cel al romanilor si de care echipa nationala ar avea neaparata nevoie acum pare sa fie Damjan Djokovici, un mijlocas defensiv inalt, puternic si agresiv, cu pase si suturi bune, in conditiile in care Mihai Pintilii (34 ani), un jucator cu aceleasi caracteristici, se apropie de retragerea din fotbal. O naturalizare ar fi dificila in acest moment, in conditiile in care numirea ca selectioner a germanului Christoph Daum si rezultate inregistrate in mandatul sau au fost dezamagitoare si puternic contestate.

Posibili jucatori eligibili pentru naturalizare:

Junior Morais - FCSB / 32 de ani / Brazilia / fara meciuri la echipa sa nationala

Marko Momcilovici - FCSB / 31 ani / Serbia / fara meciuri la echipa sa nationala

Mario Camora - CFR Cluj / 32 ani / Portugalia / fara meciuri la echipa sa nationala

Erico da Silva - Astra / 29 ani / Brazilia / fara meciuri la echipa sa nationala

Damjan Djokovici - CFR Cluj / 28 ani / Croatia / fara meciuri la echipa sa nationala

Nicolas Gorobsov - Concordia Chiajna / 29 ani / Argentina / fara meciuri la echipa sa nationala

Bryan Nouvier - Sepsi / 23 ani / Franta / fara meciuri la echipa sa nationala

Harlem Gnohere - FCSB / 30 ani / Franta / fara meciuri la echipa sa nationala

Tu de cine crezi ca avem nevoie?