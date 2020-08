In urma cu 7 ani era transferat de Becali, iar acum a semnat cu Otelul! Pe cine a luat fosta campioana a Romaniei

Ionut Neagu a semnat cu Otelul Galati, iar din sezonul viitor va juca in Liga 3.

Mijlocasul roman a fost ultima data legitimat la Cherno More echipa din Bulgaria. In 2013, Becali il transfera in schimbul a 650 de mii de euro, dupa ce nu reusise sa obtina semnatura lui Iorga, unul dintre cei mai buni fotbalisti ai Otelului din acel moment.

Neagu nu s-a impus sub comanda lui Laurentiu Reghecampf si a fost imprumutat in Turcia, la Karabukspor.

In ultimele sezoane el a evoluat pentru Nea Salamis, Gaz Metan si UTA.

Presedintele Otelului, Cristi Munteanu, doreste promovarea echipei in Liga 2, iar pentru a realiza acest lucru a transferat mai multi fotbalisti experimentati, care iubesc echipa de la Dunare.

"Mi-am propus de cand am venit sa aduc jucatori care au fost la echipa cand eram in Liga 1. Jucatori maturi, care au experienta, care stiu ce inseamna clubul Otelul si impreuna sa ridicăm din nou echipa.

Neagu, Dan Popescu, Bogdan Gavrila sunt jucatori care aduc plus valoare si cei tineri sa invete de la ei profesionalism si tot ce insemna marea performanta.

Mai avem ceva discutii, dar nu stim deocamdată, o sa vedem daca mai vine cineva. Jucatorii pe care i-am amintit au multe meciuri în Liga 1. E important ca sunt si galateni si joacă si cu sufletul", a declarat Cristi Munteanu pentru Liga2.ro.

Ionut Neagu a castigat 3 titluri de campion in cariera. Unul cu Otelul si doua cu FCSB.

