Bancu si Mitrita, la nationala! Dinamo n-are niciun jucator, Steaua 4! LOTUL convocat de Contra pentru Israel si Suedia. Meciurile sunt la PROTV!

Selectionerul Cosmin Contra a anuntat lotul de jucatori pe care va miza la cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Sambata, 24 martie, la Netanya, reprezentativa Romaniei o va intalni pe cea a Israelului, urmand ca marti, 27 martie, la Craiova, sa joace impotriva Suediei. Ambele partide sunt transmise in direct la PROTV.

Pentru aceste prime jocuri ale anului, selectionerul a convocat 27 de jucatori:

Portari: Ciprian Tatarusanu (Nantes, 48/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Nita (Sparta Praga, 1/0), Bogdan Lobont (AS Roma, 85/0)



Fundasi: Romario Benzar (FCSB, 10/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 1/0), Cosmin Moti (Ludogorets, 12/0), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 23/0), Dragos Grigore (Al Sailiya, 31/0), Alin Tosca (Benevento, 10/0), Ionut Nedelcearu (UFA, 0/0), Nicusor Bancu (CS U Craiova, 1/0)

Mijlocasi: Mihai Pintilii (FCSB, 40/1), Razvan Marin (Standard Liege, 9/1), Alexandru Cicaldau (FC Viitorul, 0/0), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 19/6), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 32/4), Dorin Rotariu (Royal Mouscron-Péruwelz, 4/0), Paul Anton (Anji Mahacikala, 0/0), Gheorghe Grozav (Bursaspor, 23/5), Dennis Man (FCSB, 0/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 13/1), Alexandru Mitrita (CS U Craiova, 0/0), Constantin Budescu (FCSB, 8/4)



Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogorets, 21/6), Florin Andone (Deportivo, 21/1), George Tucudean (CFR Cluj, 2/0)

Cosmin Contra nu va putea miza la aceste doua jocuri pe Vlad Chiriches, nerefacut in urma unei accidentari.

In premiera, Contra i-a chemat pe Bancu si Mitrita de la Craiova, dar si pe Dennis Man, Nedelcearu sau Cicaldau. Dinamo nu mai are niciun jucator la nationala dupa ce a ajuns in playout, in timp ce liderul CFR ii da pe Deac si Manea la nationala. Hoban nu a mai fost chemat.

Prima sedinta de pregatire este programata duminica, 18 martie, de la ora 18:00, la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Aceasta va fi deschisa publicului si va fi urmata de o sesiune de autografe.

Urmatoarele meciuri oficiale ale Romaniei vor avea loc in septembrie 2018, atunci cand va debuta in noua competitie Liga Natiunilor UEFA.