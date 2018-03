"Trebuie sa avem rabdare, vom avea si mai multi jucatori la nationala!" Ce a spus Hagi despre egalul cu Craiova si CFR - Steaua

Viitorul 0-0 CSU Craiova / Gica Hagi a reusit sa-i surprinda pe cei de la Craiova, jucand cu 3 fundasi.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Gica Hagi si-a felicitat echipa pentru evolutia din primele etape din playoff.

"Un meci echilibrat, este incredibila ca o partida intre noi si Craiova nu s-a marcat, sunt echipe bune, rapide, un meci bun. Am vazut Craiova, din cand in cand trebuie sa te adaptezi si la adversar. Avem si aceasta varianta, o folosim mai rar, de obicei jucam 4-3-3.



I-am felicitat pe jucatori, stiam ca intalnim o echipa foarte rapida, periculoasa pe contraatac, dar am stat sus si am pus presiune, nu i-am lasat sa construiasca. La noi pentru jucatori este o etapa din viata lor, ei au viitorul lor si le urez bafta.



E normal (sa fie 6 jucatori la tineret), suntem o echipa tanara. Trebuie sa avem rabdare, va veni si timpul cand vor fi mai multi jucatori (de la Viitorul) la echipa nationala, este problema selectionerului, noi nu avem nicio problema.



Este si va fi (obiectiv locul 3), ramanem in cursa, speram sa crestem de la meci la meci. Nu uitati, va reamintesc ca noi am luat in iarna decizia de a folosi multi tineri, am avut si astazi 2 jucatori tineri, unul in 98, unul in 99, trebuie rabdare. A fost o diferenta mare fata de meciul de pe National Arena, atunci ne-am pierdut dupa golul lui Budescu, apoi am marcat insa eu imi doresc mai mult.



(Despre CFR Cluj - Steaua) Nu ma intereseaza, care e mai buna sa castige" a spus Gica Hagi la Digi Sport.