"Mi-ar fi placut sa ma intorc la Steaua!" Patania lui Adi Popa dupa ce a ajuns in Arabia Saudita! Ce a patit in prima zi

Adi Popa a negociat cu stelistii, a fost aproape si de Ludogoret, dar a ajuns la arabi.

Stelistii l-au repatriat pe Dodel Tanase si au fost aproape sa-l aduca inapoi si pe Adi Popa.

"Am fost dispus iarna aceasta sa revin in Romania. Mi-ar fi placut sa revin la Steaua in loc sa ma duc in Arabia" spune Adi Popa.

Dinamo, Craiova si CFR nu l-au cautat pe fostul stelist. Keseru a tras de Popa sa vina in Bulgaria.

"El a insistat foarte mult, a intervenit si a discutat pentru mine. S-a negociat pana in ultima zi, dar nu am ajuns la un numitor comun" a mai spus Popa.

Reading l-a trimis pe Popa la arabi. A jucat din prima zi.

"Primul meci cand am aterizat la 7 dimineata si in 7-8 ore a trebuit sa fiu pe teren" a dezvaluit internationalul roman.