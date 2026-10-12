U Cluj - Rapid, ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Ardelenii vin cu un moral bun înainte de această partidă, ținând cont că joi au disputat restanța cu rivala CFR Cluj, pe care au câștigat-o în Gruia cu 3-1.

Acum, ”studenții” au 18 puncte, iar cu un succes în această seară ar egala Rapidul după 11 etape. De partea cealaltă, Rapid este pe locul trei, cu 21 de puncte, dar poate reveni pe poziția secundă dacă va pleca de la Cluj cu toate cele trei puncte.

În plus, giuleștenii sunt obligați să câștige pentru a ține pasul cu liderul Dinamo, care a ajuns la 26 de puncte după victorie cu Sepsi, scor 2-0.

„Suntem în fața unui joc complicat, întâlnim o echipă care și-a recuperat jucătorii, și-a revenit complet. Au o formă foarte bună, plus au câștigat derby-ul Clujului. Mă aștept la un joc complicat, oricum ar fi fost, U Cluj a terminat pe locul 2 și a jucat finala Cupei în sezonul trecut. Și-a păstrat antrenorul, unul foarte bun”, a spus Pancu, la conferința de presă.

În total, cele două cluburi s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 104 ori, fiecare și-a trecut în cont câte 43 de victorii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai mare diferenţă înregistrată pe prima scenă: cinci goluri, de cinci ori 5-0 (de trei ori pentru U Cluj - de două ori pentru Rapid).

Ultimul succes bifat de bucureșteni în disputele din Superligă: 23 iulie 2023, U Cluj - Rapid 0-3.