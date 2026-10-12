După FC Argeș - CFR Cluj 0-1, Andrei Cordea a vorbit despre numeroasele schimbări din cadrul lotului și a transmis ferm, încă o dată, că are obiective mărețe la formația din Gruia, chiar dacă Marius Șumudică vorbea despre salvarea de la retrogradare.

Andrei Cordea dezvăluie câți bani a pierdut la CFR Cluj, după intrarea în insolvență

Cordea crede că este o chestiune de timp până când va exista omogenitate la CFR Cluj și dezvăluie de ce a ales să rămână în Gruia, mai ales după ce a fost ofertat și de Universitatea Craiova.

Fotbalistul de bandă a explicat că a pierdut "o sumă foarte mare" la CFR Cluj după intrarea în insolvență, nu mai puțin de 180.000 de euro - 100.000 de euro, suma pe care trebuia să o încaseze la semnătură, dar și salariul pe patru luni (DETALII AICI).

"Au plecat 19 jucători. Încercăm ca noi, cei mai vechi, să îi integrăm mai repede. Trebuie să reușiom pentru că CFR a fost, este și va fi un club puternic. Nu avem timp de alibiuri sau să zicem că ne vom lupta pentru play-out. Eu nu pot să mă gândesc asta. Așa sunt eu. Poate că și mentalitatea mea e de vină.

Obiectivul meu e cu totul altul. Sper ca pentru toți să fie același pentru că CFR a fost, este și va fi un club puternic. Toți cei care au ajuns aici știu asta. Uite, Universitatea Cluj are aproape 3 ani împreună. E normal ca ei să aibă alte relații de joc. Dar o să fie bine de la meci la meci. Ne vom cunoaște mai bine și cu siguranță anul acesta va fi foarte bun, la fel ca cel precedent.

Dacă eu am rămas și am pierdut o sumă foarte mare de bani, înseamnă că am respect față de acest club. Mă voi bate cu toți colegii mei. Mă simt foarte bine aici, chiar dacă sunt jucători noi. De aceea am rămas - mă simt foarte bine, mă simt iubit și pot să fac ce îmi doresc eu. Cel mai important e că, atunci când intru pe teren, sunt fericit.

(n.r - Întrebat la cât se ridică suma pierdută) E o sumă mare. Suma vehiculată (n.r - 180.000 de euro) este cea adevărată. E adevărat că am niște promisiuni de la domnii din club, dar asta vom vedea", a spus Andrei Cordea.