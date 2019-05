Miriuta PLEACA din Romania indiferent daca retrogradeaza sau nu cu Hermannstadt! Cine i-a facut oferta

Vasile Miriuta se desparte de Hermannstadt la finalul sezonului.

Antrenorul are o oferta concreta din Ungaria, de la Kisvarda, si e foarte tentat sa o accepte.

Miriuta a mai antrenat in Ungaria in sezonul 2014-2015, la Gyor, insa fara vreun rezultat deosebit.

Cu romanii Minca, Ene, Grozav si Negrut in lot, Kisvarda a scapat de retrogradarea in liga secunda. A terminat pe 9 din 12, cu 38 de puncte.

Miriuta spera s-o lase si pe Hermannstadt in prima liga. Are meci decisiv duminica, impotriva contracandidatei directe, Dunarea Calarasi. Daca il bate pe Alexa, Miriuta va avea apoi parte de un baraj de mentinere cu Petrolul sau U Cluj, in functie de rezultatul ultimei etape din B.