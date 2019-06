U Cluj intra in barajul de promovare si asteapta duelul dintre Hermannstadt si Dunarea pentru a-si afla adversarul! Petrolul s-a facut de ras pe teren propriu

U Cluj intra la barajul de promovare in Liga 1.

U Cluj a castigat meciul de pe teren propriu cu Pandurii, scor 2-0 si asteapta acum sa isi afle adversara din Liga 1. Petrolul, principala contracandidata a ardelenilor la un loc de baraj, a pierdut incredibil pe teren propriu cu deja promovata Academica Clinceni, scor 2-3.

Chindia Targoviste si Academica Clinceni sunt promovate direct in Liga 1. U Cluj va afla duminica seara ce adversar va avea in baraj. In acest moment Dunarea Calarasi este pe loc de baraj in Liga 1, insa Hermannstadt ii poate lua locul. Cele doua formatii se intalnesc in meci direct, in ultima etapa din play-out-ul Ligii 1, duminica seara, cu incepere de la ora 18:30.

Concordia Chiajna este singura formatie din Liga 1 matematic retrogradata.