Sepsi le-a stricat sărbătoarea de 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni „militarilor” și s-a impus în Ghencea, scor 2-0, într-un meci din runda a 8-a a play-off-ului din Liga 2.

În minutul 65 al meciului de București, Cosmin Matei a fost lovit cu genunchiul în figură de Andras Huszti, care a văzut și cartonașul roșu ulterior.

Pe teren au fost momente de panică, pentru că a părut că jucătorului covăsnenilor și-a pierdut cunoștința.

Cosmin Matei și-a revenit ulterior, dar nu a putut continua partida și a fost transportat la spital.

Jucătorul a vrut să se deplaseze singur până la ambulanță, dar medicii i-au cerut să fie transportat pe targă.

Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #8 din play-off-ul eșalonului secund, în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”. La capătul celor 90 de minute, Sepsi s-a impus cu 2-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Meciul a avut loc într-o zi specială pentru Steaua. Acum 40 de ani, pe 7 mai, echipa antrenată de regretatul Emeric Ienei a câștigat Cupa Campionilor Europeni după ce învins-o pe FC Barcelona în finală (0-0, 2-0 d.l.d.).

Ambele goluri din Steaua - Sepsi au fost înscris în prima repriză. Carl Davordzie a deschis scorul în minutul 19, iar Alin Techeres a majorat diferența în minutul 31 cu un gol de pus în ramă.

Echipele de start

Steaua: Frânculescu - Răsdan, Huszti, Ilie, Adăscăliței, Rotaru - Gualda, Drăghici, Ș. Pacionel, Lascu - Chipirliu; Rezerve: Pletea, R. Popescu, Nedelea, Bobaru, Nedelcu, R. Lopez, N. Popescu, A. Popa, Bonet; Antrenor: Daniel Oprița

Sepsi OSK: Bg. Ungureanu – Oteliță, Haruț, Dobrosavlevici, Techereș - N. Păun, Heras - D. Iglesias, C. Matei, Mawa - Davordzie; Rezerve: Bartha, Silaghi, Vianna, Oroian, Batzula, Cîmpean, Aganovic, Vîrtej, Cmiljanic; Antrenor: Ovidiu Burcă