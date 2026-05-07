OFICIAL Se vinde Steaua: ministrul Apărării a spus tot!

Alexandru Hațieganu
Începe licitația pentru ca cel mai puternic brand din fotbalul românesc să ajungă la o societate privată.

Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, joi, la sediul Băncii Naţionale a României, că a primit 14 oferte de la companii private pentru asocierea cu secţia de fotbal a CSA Steaua, astfel încât echipa din Liga a II-a să primească dreptul de a promova pe prima scenă.

"Sunt mai mulţi factori de decizie mică în România care nu îşi doresc ca Steaua să ajungă în prima ligă. Eu mă număr printre cei care îşi doresc. Drumul pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă nu mai poate fi întors. Nu este normal ca valoarea unor sportivi dovedită pe durata unui sezon să fie trasă în jos de o decizie politică, de o decizie legislativă. Nu poţi să îi spui unui sportiv care a fost bun să mai încerce şi la anul. Pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă, trebuie fie schimbată legea şi s-a dovedit că nu e suficientă voinţă politică. Scenariile sunt interacţiunea cu mediul privat, o asociere cu mediul privat care să pună bani şi cred că asta este ceea ce trebuie să se întâmple. Am primit 14 propuneri de asociere cu mediul privat de când am făcut acest apel. M-am întâlnit cu o parte dintre cei care au solicitat acest lucru. Există o teamă vizavi de mişcările care trebuie făcute în Ministerul Apărării. Suntem în ultimele momente în cadrul ministerului pentru a lua decizia fie pentru o asociere în participaţiune, fie pentru crearea unei societăţi în interiorul Ministerului Apărării, care să fie instrumentul cu care să poţi merge mai departe. Şi mai există şi posibilitatea de asociere fără scop patrimonial, care se poate face între Clubul Sportiv al Armatei Steaua, poate asociaţia suporterilor şi încă un ONG, pe care Ministerul Apărării îl are", a declarat Miruţă, potrivit Agerpres.

Radu Miruţă a precizat, totodată, că valoarea mărcii Steaua nu poate fi cuantificată.

"Referitor la valoarea mărcii, cum că e mare, că a fost umflată artificial pentru a nu mai putea altcineva să o cumpere, eu vă provoc să ridicaţi mâna cei care puteţi spune cam cât aţi evalua în bani performanţă acestor oameni. Nu poate fi evaluată şi valoarea mărcii nici nu ar trebui adusă în discuţie că ar fi prea mare. Nu există număr la care să o raportezi", a mai spus acesta.

Echipa de fotbal Steaua Bucureşti, din Liga a II-a, nu are dreptul de a promova în Superliga României, din cauza regulamentului care interzice acest lucru formaţiilor care nu au un acţionariat privat.

Banca Naţională a României a lansat, joi, la sediul central, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua, două monede aniversare în circuitul numismatic, sub denumirea "Sevilla 40 de ani", una din argint cu valoarea de 10 lei şi cealaltă din tombac, cu valoare de 1 leu.

La eveniment au participat foştii jucători şi membri ai staffului tehnic Dumitru Stângaciu, Anton Weissenbacher, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Gavril Pele Balint, Tudorel Stoica, Anghel Iordănescu, Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă, Ştefan Iovan, Ladislau Boloni, Mihail Majearu, Constantin Pistol, Marin Radu, Vasile Iordache şi Florentin Marinescu.

Pe 7 mai 1986, Steaua câştiga Cupa Campionilor Europeni, aflată atunci la a 31-a ediţie, pe stadionul ''Ramon Sanchez Pizjuan'' din Sevilla (Spania), după ce o învingea în finală pe Barcelona, cu scorul de 2-0, în urma loviturilor de departajare.

Aceasta reprezintă cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc la nivel de club, pe care Steaua Bucureşti o putea repeta în 1989, când a jucat din nou finala competiţiei, dar a fost învinsă clar de formaţia italiană AC Milan cu 4-0.

