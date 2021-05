Scenariul incredibil prin care Astra poate ramane in Liga 1! UTA Arad risca o penalizare dura dupa scandalul de coruptie din 2017

Astra a retrogradat la finalul acestui sezon in Liga 2.

In ciuda faptului ca nu au reusit sa se salveze pe teren de la retrogradare, giurgiuvenii mai au o speranta ca vor juca si in sezonul urmator in Liga 1. Urmarile scandalului de coruptie de la UTA Arad ar putea sa o readuca pe Astra in primul esalon.

Comisia de Disciplina a FRF analizeaza ceea ce s-a intamplat la UTA in 2017, cand 3 oficiali ai aradenilor ar fi incercat sa mituiasca mai multi fotbalisti si un arbitru pentru a-si ajuta echipa sa promoveze.

Speta este similara celei pentru care FC Arges a fost retrogradata, astfel ca sunt sanse mari ca UTA Arad sa ajunga in Liga 2, ceea ce ar insemna salvarea Astrei. Fostul presedinte al giurgiuvenilor, Dani Coman, a spus ca are incredere ca echipa sa va merge mai departe.

"Echipa merge in continuare, mai e un meci luni, Comisia de Disciplina va analiza situatia celor de la UTA Arad, care e similara cu situatia lui FC Arges atunci cand a fost retrogradata. Eu cred ca decizia va fi similara. Cred ca aceasta echipa va merge mai departe", a declarat Dani Coman, la DigiSport.

3 persoane au fost trimise in judecata de DNA in cazul de coruptie similar celebrului dosar 'Valiza', in care Gigi Becali a primit 3 ani de inchisoare.

Acum, daca aradenii vor fi gasiti vinovati, iar Comisia de Disciplina va lua cea mai dura masura impotriva clubului, respectiv retrogradarea in Liga 2, Astra, prima echipa de sub linie, va fi cea care ii va lua locul in Liga 1.